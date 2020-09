Kommt Titanfall 3 nun doch schon früher als erwartet? Nachdem Entwickler Respawn einem Sequel zugunsten von Apex Legends vorerst eine Absage erteilt hatte, kommen jetzt neue Gerüchte auf. Laut zwei bekannten Insidern der Szene sei Titanfall 3 nun bereits doch aktiv in Entwicklung.

Um welche Hinweise geht es?

Der erste Hinweis stammt von TheNeon_Beast auf Twitter. Dahinter verbirgt sich der brasilianische Apex-Legends-Youtuber Jogando com Winchester, der bereits früher mit Leaks und Insider-Infos richtig lag.

Übereinstimmenden Medienberichten von Dextero und Gamerant zufolge, twitterte Jogando com Winchester »Titanfall 3 ist real« und gab an, dass aktuell verschiedene Quellen gleichzeitig davon erfahren hätten. »Ich glaube nicht an Zufälle«, schrieb er. Inzwischen wurde sein Tweet gelöscht.

Bekräftigt wurden die Gerüchte von Biast12 auf Twitter, einem bekannten Dataminer im Umfeld von Apex Legends, der häufig Informationen von Respawn vor der offiziellen Ankündigung bekannt gegeben hat. Er griff den ursprünglichen Tweet von Jogando com Winchester auf und schrieb im Bezug auf Titanfall 3 »Ja, das kann ich so bestätigen«. Auch dieser Tweet wurde später ohne Begründung entfernt.

Was ist an den Gerüchten dran?

Beide Leaker sind für ihre verlässlichen Aussagen in der Szene von Apex Legends bekannt und haben sich das Vertrauen einer großen Followerschaft erarbeitet. Entsprechend messen Fans den Tweets durchaus eine gewisse Bedeutung zu. Dass ihre Tweets gelöscht wurden, befeuert die Gerüchteküche natürlich zusätzlich.

Bis wir eine offizielle Bestätigung von Respawn oder EA haben, solltet ihr die Hinweise aber mit einer großen Portion Vorsicht genießen.

Was wissen wir über Titanfall 3?

Dass ein neuer Teil der beliebten Multiplayer-Shooter-Serie mit den großen Mechs kommen sollte, ist längst bekannt. Doch dann kamen andere Projekte in die Quere: Star Wars Jedi: Fallen Order und Apex Legends hatten für das Respawn Entertainment Vorrang, weshalb es 2019 von offizieller Seite hieß, Titanfall 3 sei »nicht in Entwicklung«.

Stattdessen sollte eigentlich noch 2019 ein Spin-off der Reihe veröffentlicht werden, 2020 schien das Projekt dann aber wieder vergessen. Der Status von Titanfall 3 ist derweil unklar, das Studio betonte aber immer wieder, dass die Priorität bei der Weiterentwicklung von Apex Legends liege. Gut möglich also, dass Titanfall 3 zwar in Arbeit, aber noch in der frühen Phase der Preproduction steckt.

Falls ihr es verpasst haben solltet: Seit Sommer 2020 gibt es den Vorgänger Titanfall 2 auch auf Steam - und seit kurzem dort auch mit Battlefield, Sims, Mass Effect & Co. im Abo-Service EA Access (früher Origin Access).