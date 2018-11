Im aktuellen Earnings Call sowie den zugehörigen Prepared Remarks für das Fiskaljahr 2019 hat EA angekündigt, dass Respawn (Titanfall 2) mehrere Spiele im Herbst 2019 veröffentlichen soll. Welche genau wurde nicht genannt, allerdings befinden sich gerade drei bestätigte Spiele beim Studio in Entwicklung: Titanfall 3, Star Wars Jedi: Fallen Order und ein noch namenloser VR-Titel.

Die Mehrzahl impliziert, das mindestens zwei dieser drei (oder noch unangekündigte Projekte) Ende nächsten Jahres veröffentlicht werden sollen. Jedi: Fallen Order wurde auf der E3 2018 angekündigt. Als Release-Zeitraum wurde damals auch das vierte Quartal 2019 genannt, was nahelegt, dass der Star-Wars-Titel tatsächlich eines der erwähnten Spiele ist.

Star Wars, Titanfall und ein VR-Spiel

Im Spiel schlüpft man in die Rolle eines Jedi-Ritters zwischen Episode 3 und 4, der dunklen Zeit, in der das Imperium jagt auf die letzten Jedi macht. Sonst ist über Fallen Order noch nicht viel bekannt. Es gab Gerüchte um einen Singleplayer-Fokus, sowie eine große Ähnlichkeit zu The Force Unleashed. Außerdem dürfen wir auf jeden Fall ein Lichtschwert schwingen.

Letztes Jahr hat EA Respawn offiziell erworben und gleichzeitig Titanfall 3 bestätigt. Titanfall 2 erntete (auch hier im Test) viel Lob für sein flüssiges Bewegungssystem und die gelungene Singleplayer-Kampagne, die im ersten Teil noch fehlte. Das VR-Spiel wurde ebenfalls 2017 angekündigt und entsteht für die Oculus Rift. Es handelt sich um einen First-Person-Shooter, der realistisches Schlachtgefühl versprechen soll. Mit den anderen Marken des Studios soll der VR-Shooter aber nichts zu tun haben.

Zusätzlich ist noch von weiteren Projekten anderer Studios die Rede, wir dürfen uns 2019 also wahrscheinlich wieder auf einige Spiele aus dem Hause EA gefasst machen. Bereits bestätigt ist Anthem für Februar 2019.