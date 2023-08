Topseller auf Steam mit 95 Prozent positiven Reviews: Neues Rollenspiel begeistert Tausende

Die Retro-Kost für Fans von isometrischen Rollenspielen à la der frühen Final-Fantasy-Teilen ist angerichtet.

Derzeit könnte der Eindruck entstehen, es gebe nur ein Rollenspiel, das für Furore und Begeisterung unter Fans des Genres sorgt: Baldur's Gate 3. Aber, da wäre abseits des bald kommenden Starfields auch noch eine Steam-Überraschung, die so manch einer nicht verpassen sollte: Sea of Stars. Auf Steam steht das Spiel aktuell bei 94 Prozent positiven Bewertungen, was selbst bei nur knapp 200 abgegebenen Stimmen beachtlich ist.

Was ist Sea of Stars für ein Spiel?

Wer den Steam-Reviews Vertrauen schenkt, der oder die sollte sich das Abenteuer rund um eine Gruppe von Helden in einer frei begehbaren Welt, die ihr per Bewegungsmöglichkeiten eines Jump&Runs erkunden könnt, also unbedingt angucken. Die Kämpfe laufen ähnlich wie in Klassikern wie den frühen Final-Fantasy-Spielen ab.

Im Kern ist Sea of Stars ein JRPG, allerdings bringt es einige eigene Facetten mit, die das klassische Erlebnis erfrischen und dem Titel eine eigene Identität verliehen. Dazu zählt zum Beispiel die besagte größere Freiheit bei der Erkundung der Spielwelt, die sich nicht auf klassische Reisesysteme, wie in Final Fantasy, Chrono Trigger oder auch in Octopath Traveler 1 und 2, verlässt. Ihr könnt beispielsweise schwimmen, klettern oder springen.

Alle Abonnenten des Game Passes können das Spiel übrigens ohne Zusatzkosten seit dem 29. August zocken. Und für alle, die lieber einen großen Bogen um Abo-Dienste schlagen, können sich die Demo auf Steam herunterladen, um für sich selbst zu erleben, ob sie Sea of Stars etwas abgewinnen können.

Auf der technischen Seite kommt eine eigens von den Entwicklern geschaffene Rendering-Engine zum Einsatz, die laut ihnen die Grenzen von 2D-Pixel-Art-Spielen hinausschiebt . Und damit scheinen sie nicht zu viel zu versprechen, denn Spieler sind auch von der Optik begeistert.

Stimmen von Steam-Nutzern

Steam-User Cage JRPG Fanatic: Alles, was ich zu sagen habe, ist ein Wort: wow.

Steam-User FelixDracul: Das Spiel ist wunderschön geschriebener Liebesbrief an meine Kindheit.

Steam-User Misanthrope82: Wenn Super Mario RPG und Chrono Trigger ein Kind hätten, dann wäre es Sea of Stars, wunderschöne Pixel-Art-Grafik, großartiger Soundtrack, toller Kampf, super Geschichte und charmante Charaktere.

Werdet ihr den Titel ausprobieren oder habt ihn vielleicht sogar bereits gekauft? Gefällt es euch? Ist es wirklich so fantastisch, wie es die ersten Wertungen andeuten? Und an welches Spiel aus früheren Zeiten erinnert euch Sea of Stars am ehesten? Schreibt uns gerne eure Meinung und von euren Erinnerungen an alte Spiele-Zeiten in den Kommentaren!