Total War Rome Remaster: Neuauflage kommt, mit der keiner gerechnet hat

Die Total-War-Reihe hört nicht damit auf, uns zu überraschen. Zuletzt kam die Ankündigung von Warhammer 3 bereits wie aus dem Nichts, jetzt erreicht uns die Meldung von einer zweiten Veröffentlichung für 2021. Rome: Total War kehrt zurück!

Creative Assembly, Sega und der auf macOS und Linux spezialisierte Publisher Feral Interactive kündigen das erste Remaster der Serien-Geschichte an. Total War: Rome Remastered soll den antiken Klassiker vollkommen restaurieren und in einem Monat schon auf den Markt kommen. Na, wenn dem Patrizier da nicht glatt die Toga von den Schultern rutscht.

Wenn ihr euch gerade fragt, wie Rome 2004 eigentlich nochmal aussah, dann werft am besten einen Blick in unser damaliges Testvideo, ebenfalls ein antiker Klassiker:

Wann erscheint Rome Remastered?

Der Release ist schon in wenigen Wochen. Am 29. April 2021 erscheint das Remaster offiziell in unterschiedlichen Stores. Unter anderem könnt ihr das Spiel schon jetzt auf Steam vorbestellen, oder alternativ auch direkt bei Creative Assembly oder im Feral Store. Solltet ihr auf macOS oder Linux spielen, werden plattformübergreifende Multiplayer-Spiele mit Windows ermöglicht.

Das Remaster kostet überall 30 Euro. Solltet ihr das Original allerdings schon besitzen, bekommt ihr einen Rabatt von 50 Prozent. So bleiben dann nur noch 15 Euro übrig, die ihr drauflegen müsst. Das betrifft aber nur die Steam-Version. Wer das Spiel auf CD hat, bekommt keinen Rabatt.

Was steckt im Remaster?

Selbstverständlich enthält das Remaster das komplette Strategiespiel von 2004. Ihr könnt also abermals eine antike Fraktion wählen und dann ihre Geschicke lenken. Die Kampagne erstreckt sich von der Zeit der römischen Republik bis kurz nach deren Niedergang. Also von 270 v.Chr. bis 14. n.Chr. Damit deckt Rome 1 einen etwas kürzeren Zeitraum als Rome 2 ab, dessen Kampagne bis 48 n.Chr. reichte.

Natürlich müsst ihr euch in dieser Zeitspanne nicht nur auf die Römer beschränken, von denen es drei verschiedene Fraktionen gibt. Auch Germanen, Griechen, Gallier oder Karthager sind wählbar. Im Remaster gesellen sich zu den ursprünglich 22 Fraktionen ganze 16 neue. Dabei handelt es sich um ehemalige KI-Länder, die für Spieler im Original nicht wählbar waren. Der Ankündigungstrailer zeigt zwar nicht das Spiel, bringt aber die Stimmung für die Epoche schön rüber:

Außerdem entählt das Remaster noch die Neuauflagen der beiden Erweiterungen Barbarian Invasion und Alexander. Während Barbarian Invasion das gespaltene Römische Reich im Jahr 395 n.Chr. abbildet, behandelt Alexander wenig überraschend die Feldzüge von Alexander dem Großen im 4. Jahrhundert vor Christus.

Was ist neu im Remaster?

Bessere Grafik

Die offensichtlichste Neuerung ist die aufpolierte Optik. Rome: Total War könnt ihr dank des Remasters in voller Auflösung auf euren 4K-Monitoren zocken. Außerdem wurden die Umgebungstexturen verbessert sowie die Schlachtfelder und Charaktermodelle einzelner Einheiten. Einen ersten Eindruck von der optischen Qualität des Remasters vermitteln euch die ersten veröffentlichten Screenshots:

Total War: Rome Remastered - Screenshots ansehen

Verbesserungen und neue Inhalte

Am meisten Einfluss nehmen sicherlich die 16 zusätzlich spielbaren Fraktionen. Das Remaster soll aber noch weitere Neurungen und Verbesserungen liefern, darunter einen neuen Agententypen: den Händler. Dieser Agent kann auf Missionen geschickt werden und so Handelsnetzwerke errichten. Außerdem erlaubt er es euch, Händler von Rivalen aufzukaufen sowie die allgemeine Wirtschaft des Reiches zu steigern.

In den Schlachten könnt ihr künftig eine taktische Karte aufrufen, wie ihr es aus den neueren Ablegern der Serie kennt. Eine Heatmap hilft zusätzlich, im Schlachtgetümmel die Übersicht zu bewahren. Die Entwickler versprechen ebenfalls ein verbessertes Diplomatie-System, ohne hier allerdings ins Detail zu gehen.

Dazu gesellen sich eine Handvoll Detailverbesserungen. So soll es ein neues Tutorial geben, ein neues Wiki, mehr Hinweise, Tooltips, Kameraoptionen und eine verbesserte Zugänglichkeit für Farbenblinde.