Der Release von Thrones of Britannia steht kurz bevor - aber wenn ihr das Spiel jetzt schon in Aktion erleben wollt, schaltet heute um 19 Uhr auf dem GameStar-Twitchkanal ein! Unser Tester Maurice gibt euch einen uneingeschränkten Einblick in die fast fertige Release-Fassung des Spiels und beantwortet alle Fragen zum Spiel.

Thrones of Britannia wird seit langem das erste Total War im Mittelalter - aber kein völlig neues Spiel, sondern ein eigenständig lauffähiges Spinoff in der Engine von Total War: Attila. Unser Test erscheint nächste Woche ebenfalls vor Release, aber auf Twitch präsentieren wir euch das Spiel bereits jetzt.

Zurück ins Mittelalter: Große Plus-Titelstory zu Thrones of Britannia

Thrones of Britannia im Livestream - Kurzüberblick

Wann? Samstag, 28. April, 19:00 bis 22:00 Uhr

Wo? Auf dem offiziellen Twitch-Kanal vom GameStar

Wer? König Mauritius, erster seines Namens

