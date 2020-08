Um 15 Uhr ist soweit: Troy: A Total War Saga wird zu diesem Zeitpunkt kostenlos im Epic Games Store verfügbar sein und kann von euch 24 Stunden lang gratis heruntergeladen werden. Wir haben für euch alle wichtigen Infos gesammelt, die ihr unbedingt wissen müsst.

Wie funktioniert der »Kauf« von Total War: Troy?

Um euch den neuesten Total-War-Ableger sichern zu können, benötigt ihr einen kostenlosen Account für den Epic Games Store. Anschließend müsst ihr euch einloggen und die Produktseite des Spiels aufrufen.

Durch einen Klick auf den Button »Holen« gelangt ihr zur Kasse. Hier müsst ihr nur noch den kostenlosen Kauf abwickeln und könnt das Strategiespiel anschließend per Epic Games Launcher installieren. Die Größe des Downloads beträgt übrigens 16,8 Gigabyte.

Wie lange ist Total War: Troy kostenlos verfügbar?

Laut Epic Games wird das Spiel für 24 Stunden kostenlos zur Verfügung stehen. Ihr könnt euch den Titel also vom 13. August 2020 um 15 Uhr bis zum 14. August um 15 Uhr gratis sichern.

Darf ich das Spiel behalten? Sobald ihr euch Total War: Troy kostenlos gesichert habt, dürft ihr das Spiel anschließend für immer behalten. Bei der Aktion handelt es sich um keine zeitlich begrenzt verfügbare Version.

Halten die Server einem etwaigen Spieler-Ansturm Stand? Sollte es zu Serverproblemen kommen, ähnlich wie bei den Gratis-Aktionen zu Grand Theft Auto 5 oder Watch Dogs 2, liegt es im Bereich des Möglichen, dass sich Epic kulant zeigt und den Aktionszeitraum verlängert.

Welche Gratis-Spiele gibt es noch? Remnant: From The Ashes ist unter anderem ab heute ebenfalls kostenlos im Epic Games Store erhältlich - und zwar ab 17 Uhr. Alle Infos zu den aktuellen Gratis-Spielen findet ihr in unserem Kostenlos-Artikel:

Den ersten DLC gibt es ebenfalls gratis: Die erste Erweiterung »Amazons«, in der ihr mit den Amazonen-Heldinnen Pnethesilea und Hippolyta in die Schlacht ziehen könnt, wird es ebenfalls für kurze Zeit kostenlos im Epic Games Store geben. Wann genau dieser erscheinen soll und wie ihr ihn euch sichern könnt, lest ihr in unserem Artikel:

Was ist Total War: Troy überhaupt?

Troy: A Total War Saga ist das nächste Spin-Off der Total-War-Reihe und konzentriert sich auf den weltbekannten Konflikt um die vorderasiatische Stadt Troja. Dabei handelt es sich wie bei Three Kingdoms um einen virtuellen Krieg, der stärker von Mythen und Sagen geprägt wurde als von historischen Fakten. Demnach wird es in Troy: A Total War Saga auch ahistorische Elemente geben.

Helden wie Achilles sollen eine große Rolle spielen - damit vereint das Spiel sowohl Inhalte aus den Warhammer-Teilen, als auch Three Kingdoms. Das Wirtschaftssystem verzichtet zudem erstmalig vollständig auf eine Währung und besteht stattdessen aus verschiedenen Ressourcen wie Holz oder Bronze, die wir für den Bau und die Rekrutierung benötigen.

Wie gut das ganze letzlich geworden ist, lest ihr in unserem ausführlichen Test zu Total War: Troy: