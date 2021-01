Fans von Total War: Warhammer sind elektrisiert: Creative Assembly hat einen neuen Teaser veröffentlicht, der offensichtlich auf die beliebte Strategiemarke Bezug nimmt. Zwar kann auch lediglich ein DLC für Total War: Warhammer 2 nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Schließlich pflegte der Entwickler, Erweiterungen ebenfalls zu teasern.

Die Sterne stehen aber günstig für ein Total War: Warhammer 3, im wahrsten Sinne. Der Teaser hat nämlich mit einem Sternbild in der Warhammer-Lore zu tun, aber seht am besten selbst:

Was könnte das bedeuten?

Mysteriöse Hinweise sind mysteriös. Versuchen wir einmal, herauszufinden, was der Teaser verraten könnte. Der Sprecher im Video sagt:

"'Achte auf den Himmel', fordert der große Theogonist. Azyr rührt sich! Ja, wie es der Wind zu tun pflegt. Magie oder nicht. Ich bin müde und trunken von Wut: Meine Augen wollen mich zum Narren machen. Und ein Narr bin ich geworden."

Grund für die Verwunderung des Magiers ist das Sternzeichen Grungi's Baldric. Wer in der Warhammer-Lore unter diesem Sternbild geboren wird, ist mit Ehre, Disziplin, Waffenkunst und lebenslangem Soldatentum gesegnet. Soldaten und Zwerge verehren Grungi's Baldric, das einen Zwerg mit einem Waffengurt zeigt.

Weiter ist über Grungi's Baldric bekannt, dass das Sternbild im späten Frühjahr und frühen Sommer in Aszendenz steht. Das könnte einen Hinweis entweder auf eine Enthüllung, oder sogar, weniger wahrscheinlich, einen Release des geteasten Produkts geben.

Nun lässt das die Vermutung zu, dass es sich nicht bloß um einen DLC für Total War: Warhammer 2 handelt. Schließlich sind die Zwerge bereits im Spiel enthalten. Und über einen Nachfolger zum erfolgreichen und beliebten Warhammer 2 wird bereits länger spekuliert. Was aber genau da am Firmament aufgeht, müssen wir wohl noch ein wenig abwarten.

