Passend zum Release der Mega-Kampagne Immortal Empires für Total War: Warhammer 3 startet Creative Assembly einen großen Sale bei Steam, in dem ihr TW: Warhammer und Warhammer 2 stark reduziert bekommt. Außerdem sind auch viele DLCs aus den beiden Spielen im Angebot, die euch weitere spielbare Fraktionen in Immortal Empires verschaffen.

Wir erklären euch, was genau ihr braucht, um Immortal Empires spielen zu können und welche Erweiterungen ihr gerade stark reduziert einsacken könnt. Warum die Kampagne sich für Strategie-Fans definitiv lohnt, lest ihr hier in unserem Test:

Alle Infos zum aktuellen Steam-Sale

Was brauche ich, um Immortal Empires zu spielen? Ihr müsst alle drei Grundspiele in der selben (!) Spiele-Bibliothek haben, also entweder bei Steam oder Epic. Es funktioniert also ausdrücklich nicht, wenn ihr Warhammer bei Steam und Teil 2 und 3 bei Epic besitzt! Die Game-Pass-Version zählt ebenfalls nicht.

Falls ihr DLCs für die ersten beiden Teile gekauft habt, sind auch die Fraktionen daraus für euch in der Mega-Kampagne verfügbar.

Muss ich alle drei Spiele installiert haben? Nein, ihr braucht nur Total War: Warhammer 3 und das große Update Immortal Empires. Insgesamt fällt ein Download von 104 GB für Spiel und Update an.

Läuft der Sale nur bei Steam? Jein, ihr könnt die Spiele und DLCs auch über Humble kaufen, dort gelten gerade die gleichen Preise. Ihr bekommt dort aber ebenfalls einen Steam-Key.

Wo gibt's die günstigsten Keys? Am günstigsten sind Steam-Keys aktuell über Gamesplanet erhältlich, dort spart ihr nochmal ein paar Euro mehr als im Shop selbst. Eine genaue Übersicht findet ihr unten im Artikel als Tabelle.

Die Steam-Angebote in der Übersicht

Alle drei Grundspiele sind bei Steam bis zum 29. August 2022 im Angebot, allerdings unterscheidet sich die Rabatt-Höhe ziemlich.

Falls ihr die beiden Vorgänger kaufen wollt, lohnt sich dieses Bündel für 30 Euro, in dem beide Spiele drin stecken.

Diese DLCs sind aktuell bei Steam reduziert

Total War: Warhammer

Alle sechs DLCs, die nicht ohnehin kostenlos sind, sind aktuell um 50 Prozent reduziert und kosten zwischen 5 und 9,50 Euro. Ihr könnt sie auch mitsamt des Grundspiels als Bundle kaufen, das euch insgesamt 47 Euro kostet.

Total War: Warhammer 2

Acht DLCs sind gerade um 50 Prozent reduziert und kosten je nach Umfang entweder 5 oder 9,50 Euro. Der DLC The Silence & The Fury ist um 20 Prozent günstiger für 8 Euro zu haben. Denkt daran, dass es auch einige DLCs gibt, die ihr dauerhaft kostenlos bei Steam hinzufügen könnt.

Ein günstigeres Gesamt-Bundle bietet Steam für Total War: Warhammer 2 nicht an.

Total War: Warhammer 3

Für den neuesten Teil sind erst zwei DLCs veröffentlicht, von denen einer am 23. August 2022 zeitgleich mit Immortal Empires erscheint.

Ogre Kingdoms ist bereits verfügbar und kostet gerade 11 Euro (10 Prozent günstiger)

Champions of Chaos erscheint am 23. August und kostet 14 Euro (10 Prozent günstiger)

Aktuelle Preise im Vergleich

Tabellenzeit! Hier haben wir für euch die aktuellen Preise der Total War: Warhammer-Grundspiele übersichtlich zusammengefasst.

Stockt ihr eure Steam-Bibliothek für Immortal Empires auf? Besitzt ihr ohnehin schon alle Spiele in einer Bibliothek oder müsst ihr vielleicht sogar etwas doppelt kaufen?