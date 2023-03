Total War: Warhammer 3 – Die Chaoszwerge wurden enthüllt, alle Infos zum riesigen DLC

Es war ein offenes Geheimnis, das nun gelüftet wurde: Die Chaoszwerge sind das erste große, ähm ... umfangreiche neue Volk, für Total War: Warhammer 3! So eben hat Creative Assembly den Schleier gelüftet und alle Details rund um diese bärtigen Miesepeter offenbart. Wir fassen hier alle Informationen rund um den neuen DLC zusammen.

Den feurigen Trailer könnt ihr euch direkt als Erstes zu Gemüte führen:

2:14 Total War: Warhammer 3: Bombastischer Trailer kündigt von der Ankunft der Chaoszwerge

Schnellnavigation

Wann ist der Release?

Schon zuvor war klar, dass im April die nächste große Erweiterung für Warhammer 3 erscheinen soll. Jetzt hat das Team einen Release-Termin für die Chaoszwerge bestätigt: Am 13. April 2023 ist es so weit.

Was steckt alles in der Erweiterung?

Die Chaoszwerge sind wie viele andere Fraktionen vor ihnen ein vollumfängliches Racepack für Total War: Warhammer 3. Also keine neuen Kommandanten für das Chaos, wie zuletzt beispielsweise Valkia, Festus, Azazel und Vilitch. Stattdessen bekommen sie ihre eigenen Startpunkte auf der Karte, ihre eigene Spielmechanik und vor allem ihr eigenes, ziemlich pervertiertes Einheiten-Aufgebot.

Das sind die Neuerungen, die mit dem Kauf der Chaoszwerge ins Spiel kommen:

Drei legendäre Kommandanten

Die Chaoszwerge setzen direkt zum Release drei legendären Kommandanten ein, zwischen denen ihr zu Beginn einer neuen Partie wählen dürft. Jeder Kommandant greift zwar auf die Einheiten der Chaoszwerge zurück, manche haben aber besondere Fähigkeiten.

Astragoth Eisenhand: Dieser Geselle gilt als der mächtigste Magier unter den Chaoszwergen, was für sich schon ein Unterschied zu den magiefeindlichen Zwergen des Hauptspiels macht. Neben Zauberei setzt Astragoth außerdem auf einen magischen Mech-Anzug in der Schlacht.

Dieser Geselle gilt als der mächtigste Magier unter den Chaoszwergen, was für sich schon ein Unterschied zu den magiefeindlichen Zwergen des Hauptspiels macht. Neben Zauberei setzt Astragoth außerdem auf einen magischen Mech-Anzug in der Schlacht. Drazhoath der Aschene: Dieser Zwerg gilt als der wohl mächtigste Dämonenschmied unter den Chaoszwergen, wurde allerdings von diesen eigentlich ins Exil verbannt. Ob ihn das und seine Legion von Azgorh aufhält? Unwahrscheinlich.

Dieser Zwerg gilt als der wohl mächtigste Dämonenschmied unter den Chaoszwergen, wurde allerdings von diesen eigentlich ins Exil verbannt. Ob ihn das und seine Legion von Azgorh aufhält? Unwahrscheinlich. Zhatan der Schwarze: Zhatan ist ein genialer Feldherr und vor allem auch ein furchteinflößender Krieger. Es heißt, dass er so viele Feldzüge anleitet, dass die Dämonenschmiede kaum mit dem Herstellen neuer Waffen nachkommen.

Zhatan der Schwarze ist der gefürchteste Kriegsherr unter den Chaoszwergen.

Neue Siegmechanik

Die Chaoszwerge streben danach, das Blut ihres Gottes Hashut zu ernten, um daraus unermessliche Macht zu schöpfen. Dafür bauen sie den Großen Bohrer des Hashut, der sich nicht nur durch den Boden, sondern gleich durch die Realität bohrt.

Um diesen Bohrer zu erschaffen, benötigen sie Relikte der ursprünglichen Zwerge, die als ihre ärgsten Feinde gelten. Denn die Verunreinigung wertvoller Artefakte sehen die logischerweise nur so mittelgern.

Wie diese Siegmechanik im Detail abläuft, ist noch unklar. Aber es könnte sich dabei um die einzigartige Siegbedingung für die Reiches-des-Chaos-Kampagne handeln.

Neue Einheiten

Anders als die normalen Zwerge sind die Chaoszwerge weder Magie noch Dämonen abgeneigt. Im Gegenteil: Sie verbinden diese Dinge sogar mit ihrer bisherigen Begabung fürs Schmieden brutaler Kriegsmaschinen.

Das Ergebnis ist wahrlich grauenerregend. Die Fraktion führt also neben mutierten Zwergen in dicken Rüstungen zusätzlich höllische Gerätschaften in die Schlacht. Hierzu zählen freundlich klingende Konstrukte wie die Magmakanone, der Schädelspalter und der Terrorbebenmörser.

Auch Monster sind in den Reihen der Chaoszwerge zu finden. Beispielsweise Stierzentauren oder K'daai-Feuergeborene. Sogar Hobgoblins nutzen die Zwerge als Fleischschilde. Manche davon können aber aufsteigen, wie es dem legendären Helden Gorduz Rückenbrecher gelang, den ihr entsprechend auch im DLC rekrutieren und befehligen dürft.

Neue Kampagnenmechaniken

Die Chaoszwerge sollen sich auf der rundenbasierten Kampagnenkarten komplett eigenständig spielen. Um das zu gewährleisten, bekommen sie gleich vier einzigartige Mechaniken spendiert:

Die Chaoszwerge können Kampfboni freischalten, indem sie in ihren Höllenschmieden besondere Pläne in die Realität umsetzen.

besondere Pläne in die Realität umsetzen. Der Turm von Zharr bietet allen Chaoszwergen-Fraktionen die Möglichkeit, politische Sitze zu erhalten und Beförderungen freizuschalten, die Fraktionsbelohnungen spendieren. Das Ringen um Sitze und Distrikte im Turm soll auch großes Potenzial für politische Winkelzüge bieten und sogar im Multiplayer eine Rolle spielen.

bietet allen Chaoszwergen-Fraktionen die Möglichkeit, politische Sitze zu erhalten und Beförderungen freizuschalten, die Fraktionsbelohnungen spendieren. Das Ringen um Sitze und Distrikte im Turm soll auch großes Potenzial für politische Winkelzüge bieten und sogar im Multiplayer eine Rolle spielen. Konvois funktionieren ähnlich wie die Karawanen aus Cathay - nur handeln die Chaoszwerge eben mit Kriegswerkzeugen. Auf diese Weise können sie ihre Wirtschaft verbessern.

funktionieren ähnlich wie die Karawanen aus Cathay - nur handeln die Chaoszwerge eben mit Kriegswerkzeugen. Auf diese Weise können sie ihre Wirtschaft verbessern. Ebenfalls der Wirtschaft zuträglich ist die Unterwerfung und Organisation von Arbeitskräften, damit die Schmieden am Laufen gehalten werden. Das klappt am besten durch gewonnene Schlachten.

Ob sich das dann auch alles wirklich einzigartig spielt und vor allem Spaß macht, müssen wir erst noch im Praxistest herausfinden.

Der Turm von Zharr wird auch Turm des Feuers und der Verwüstung genannt. Sympathisch.

Was kostet das?

Der DLC erscheint für alle Versionen von Warhammer 3, also neben Steam und bei Epic auch für den Windows Store, sodass auch Game-Pass-Abonnenten die Chaoszwerge kaufen können. In allen Fällen müsst ihr dafür 25 Euro hinlegen.

Das macht die Chaoszwerge zum bislang teuersten Racepack überhaupt. Wer den DLC vorbestellt, spart aktuell zumindest 10 Prozent. Wir raten grundsätzlich allerdings davon ab, Spiele oder DLCs vorzubestellen. Zumindest so lange noch keine Tests vorliegen.

Gibt es auch was kostenlos?

Ja! Neben Forge of the Chaos Dwarfs erscheint am selben Tag auch Update 3.0 für Warhammer 3, das eine neue legendäre Heldin einführt. Diese hört auf den Namen Ulrika Magdowa und steht sowohl dem Imperium als auch Kislev zur Verfügung. Besonders spannend: Ulrika ist eigentlich eine Vampirin und kann entsprechend heftig in Nahkämpfen austeilen und Schattenzauberei wirken.

Was haltet ihr von diesem DLC? Facht ihr schon begeistert eure Schmiede an, oder hättet ihr euch eher ein anderes Volk gewünscht? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare!