Traditionsreiches Entwicklerstudio mit langer Shooter-Historie steht wohl vor dem Aus

Nur Sergeant Cortez könnte diese ernüchternde Nachricht mit einem flotten Spruch aufhellen.

Jede Person, die sich nicht erst seit gestern mit Videospielen beschäftigt, sollte aufhorchen, wenn der Name des Entwicklerstudios Free Radical Design fällt. Das Studio, das für einige der besten Shooter aller Zeiten gesorgt hat, fällt offenbar Sparmaßnahmen zum Opfer und muss nun um seine Zukunft bangen.

Es sieht düster aus

Mit Spielen wie TimeSplitters 2 und TimeSplitters: Future Perfect ist Free Radical Design längst in den Shooter-Olymp eingezogen. Wie es nun aussieht, verweilt das Studio bald wohl aber wirklich bei den Göttern. VCG zufolge wurden die Entwickler von der Embracer Group informiert, dass aktuell eine Evaluation stattfindet und Free Radical Design womöglich geschlossen wird.

Diese Ankündigung basiert auf dem Arbeitsrecht in Großbritannien, demzufolge Arbeitnehmer mindestens 30 Tage im Voraus über anstehende Kündigungen informiert werden müssen. Zudem gibt es auf dem sozialen Berufsnetzwerk LinkedIn bereits einige Free-Radical-Mitarbeiter, die nach einer neuen Stelle suchen. Die Schließung ist demnach noch nicht sicher, jedoch sehr wahrscheinlich.

In diesem Video erfahrt ihr, warum TimeSplitters 2 einer der besten Shooter aller Zeiten ist:

PLUS 5:01 Hall of Fame der besten Spiele - TimeSplitters 2 - TimeSplitters 2

Die Ankündigung der möglichen Schließung passt in das aktuelle Geschehen. Seitdem ein 2-Milliarden-Dollar-Deal geplatzt ist und das erste Quartal 2023 unter den Erwartungen blieb, fährt die Embracer Group einen radikalen Sparkurs und hat in den letzten Monaten bereits einige Studios geschlossen. Unter anderem Volition, das vor allem für die Saints-Row-Reihe bekannt war.

THQ Nordic, das ebenfalls zur Embracer Group gehört, hat 2018 die Rechte an TimeSplitters erworben und 2021 Free Radical Designs reformiert. Sollte das Studio geschlossen werden, ist die Zukunft des Franchise ungewiss. Es wäre zum Beispiel möglich, dass andere Entwickler mit dem Titel betraut werden oder das Projekt eingestampft wird.

Weitere interessante Beiträge zum Thema findet ihr hier:

Glaubt ihr, dass Free Radical Design geschlossen wird? Falls ja, glaubt ihr, dass es trotzdem ein neues TimeSplitters geben wird? Falls ja, welche Hoffnungen und Befürchtungen habt ihr bezüglich des Shooters? Habt ihr überhaupt Interesse an einem neuen Teil, der von einem anderen Studio entwickelt wurde? Eure Meinung interessiert uns sehr, also schreibt sie gerne in die Kommentare!