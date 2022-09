Trailer der Woche: Diese drei Videos habt ihr am häufigsten geschaut

Welche Trailer habt ihr in der letzten Woche am häufigsten geschaut? Die Themen sind keine Überraschung, wenn man die Vorlieben der GameStar-Community kennt: Anno, Fantasy und Mittelalter sind klassische Dauerbrenner bei euch. Also schenkt euch ein Horn Bier (oder Apfelsaft) ein, holt euch eine Schüssel warmen Eintopf und schaut zusammen mit uns nochmal die drei meistgesehenen Trailer der letzten Woche an.

Annos neue Welt steigt auf

Genre: Strategie | Entwickler: Ubisoft Mainz | Release: 4. Quartal 2022

Noch im Winter 2022 soll ein weiterer DLC für Anno 1800 erscheinen, diesmal mit dem klingenden Titel Aufstieg der Neuen Welt. Das Video ist keine Minute lang und enthält genau null Gameplay-Szenen, sprüht aber vor Stimmung: Erinnert euch das Miniatur-Filmchen mit Streichinstrument-Untermalung auch so sehr am Game of Thrones wie uns?

Spannend klingen die kommenden Inhalte, die wir noch nicht zu sehen bekommen, auf jeden Fall: neue Inseln, neue Bevölkerungsstufen, Schätze und ein neues Szenario. Leider wird Géraldines größter Anno-Wunsch aber auch diesmal nicht in Erfüllung gehen:

16 14 Mehr zum Thema Warum ich mein meistgewünschtes Feature niemals bekommen werde

Magie und Flammenwerfer

Genre: Fantasy | Regie: Jonathan Kasdan | Release: 30. November 2022

1988 erschien ein legendärer Fantasyfilm unter dem Titel »Willow. Nach 34 Jahren (autsch) erscheint nun die Fortsetzung, allerdings im Serienformat und bei Disney Plus. Offenbar hat der Trailer einige von euch neugierig gemacht. Viele von euch hoffen, dass Lucasfilm dem Original treu bleibt - das ist übrigens auch der überwiegende Tenor bei Youtube.

Acht Folgen werden ab 30. November 2022 exklusiv beim Streamingdienst mit den Mäuseohren ausgestrahlt. Dann können wir uns ja alle selbst überzeugen, ob die Serie Rings of Power und House of the Dragon Konkurrenz macht.

Hexenwerk!

Genre: Action-Adventure (?) | Entwickler: Ubisoft Montreal | Release: unbekannt, laut Leaks 2026

Was zum dreimal schwarzen Kater ist Assassin's Creed Hexe? Das wüssten wir auch gerne. In 34 Sekunden verrät uns der Teaser so gut wie gar nichts, macht uns aber schon extrem neugierig. Vermutlich ist das noch nicht der endgültige Titel eines kommenden Meuchler-Abenteuers, auch wenn er fantastisch klingt. Er deutet aber schon auf das Setting hin, vermutlich geht es zum erste Mal nach Deutschland - und gleich ins Mittelalter, in die Zeit der Hexenverfolgungen.

Im Video sehen wir also vielleicht sogar den Schwarzwald vor ein paar hundert Jahren, in dem ein aus Zweigen geflochtenes AC-Logo baumelt. Wenn ihr Lust habt, mit uns zu spekulieren, was da eigentlich los ist, schaut gerne mal in unsere Analyse:

19 9 Mehr zum Thema Assassin's Creed Hexe: Erster Trailer, aber was sieht man da eigentlich?

Ist euer Trailer-Favorit dabei oder haben euch die Trailer der Woche kalt gelassen? Habt ihr vielleicht bei der State of Play etwas gefunden, das euch gefallen hat? Schreibt uns gerne!