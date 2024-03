Dragon's Dogma 2 erscheint in wenigen Wochen.

Willkommen unter der Woche, Freunde des gepflegten Bewegtbilds! Wie gewohnt zeigen wir euch jetzt die Trailer und Videos, die uns in der Vorwoche am meisten beeindruckt haben.

Diesmal mit Autofahren am technischen Limit, einem großangelegten neuen Western-Zweiteiler und dem nahenden Hoffnungsträger für Freunde von Action-Rollenspielen. Viel Spaß mit unseren Trailern der Woche!

Platz 3: Expeditions

2:14 Expeditions: Wir zeigen, wie eine Mission im neuen MudRunner-Spiel aussieht

Okay, streng genommen handelt es sich hierbei um keinen Trailer. Wir zeigen euch unser eigenes Gameplay. Warum? Weil wir es spannend finden, immerhin bietet das neue Mudrunner-Spiel Expeditions eine so vollkommen andersartige Spielerfahrung rund um Fahrzeuge. Schnelle Rundenzeiten spielen keine Rolle, stattdessen müsst ihr unwegsames Gelände möglichst unbeschadet durchqueren, ohne irgendwo steckenzubleiben oder die Gummireifen gen Himmel zu strecken.

Im Video kämpft sich unser Autor Christian Schwarz mittels Seilwinde erfolgreich einen steilen Abhang hinunter. In seinem Test zu Expeditions: A Mudrunner Game erfahrt ihr die ganzen schmutzigen Details.

Platz 2: Horizon

3:14 Horizon: Zu Kevin Costners neuem Western-Epos gibt's jetzt den ersten Trailer

Diesmal ein echter Trailer, allerdings nicht zu einem Spiel, sondern den neuen Filmen von Kevin Costner. Der Western Horizon: An American Saga erzählt die Geschichten von Personen und Familien, die während des Bürgerkriegs die Besiedlung des Westens vorantreiben.

Das Werk ist als Epos angelegt und erscheint in zwei Teilen. Teil 1 startet am 28. Juni im Kino, am 16. August folgt dann der zweite Teil.

Platz 1: Dragon's Dogma 2

0:50 Der mächtige Erzmagier hat in Dragon’s Dogma 2 die wohl beeindruckendsten Zaubersprüche auf Lager

Capcoms Action-Rollenspiel geht in die zweite Runde. Im Trailer seht ihr, wie praktisch das Leben eines Erzmagiers in Dragon's Dogma 2 ist, wenn er auf Knopfdruck Zugriff auf Tornados und Feuersbrünste genießt. Da können selbst turmhohe Trolle nicht widerstehen.

Wir konnten Dragon's Dogma 2 bereits anspielen und kommen zu der seltenen Erkenntnis, dass mehr vom Gleichen tatsächlich eine gute Nachricht ist. Bereits der erste Teil von 2016 erreichte auf Steam einen hohen Zustimmungswert von 89 Prozent. Es wird interessant, ob der Nachfolger da anknüpfen oder sogar darauf aufbauen kann.