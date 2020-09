Wie schon im Vorfeld angekündigt stürmen mit dem ersten DLC zu Troy: A Total War Saga die wilden Kriegerinnen der Amazonen in den Kampf. Ursprünglich war mal angedacht, den DLC direkt zum Release des Hauptspiels am 13. August 2020 zu veröffentlichen. Jetzt erscheint die Erweiterung aber am 24. September 2020. Also schon nächste Woche am Donnerstag.

Wie das Hauptspiel bekommt ihr den DLC außerdem direkt zu seinem Release geschenkt. Im Gegensatz zu Troy selbst, habt ihr sogar einige Tage Zeit, um euch den DLC zu sichern. Wir verraten euch hier, wie ihr das genau anstellt. Wenn ihr da Hauptspiel auch noch nicht habt, werft vor dem Kauf noch einen Blick in unseren Test:

272 10 Mehr zum Thema Troy: A Total War Saga im Test: Wie wertvoll ist das Epic-Geschenk?

So bekommt ihr den Amazonen-DLC kostenlos

Sich den DLC kostenlos zu sichern ist nicht besonders schwer. Jedoch müsst ihr dafür ein paar Schritt einleiten. Dieses Mal reicht es nämlich nicht, einfach nur einen Account im Epic Store zu haben. Ihr müsst euch außerdem für Total War Access registrieren.

So registriert ihr euch

Total War Acccess ist eine Art Sammelstelle, für alle möglichen Goodies oder Zusatzinhalte, die ihr zu einem Total-War-Spiel bekommen könnt. Hier findet ihr also vor allem Wallpaper oder Ebooks. Aber eben auch den ersten DLC für Troy.

Meldet euch dafür einfach ab den 24. September oder auch schon früher auf der offiziellen Website an und hinterlegt eure Email-Adresse. Ihr bekommt eine Bestätigung und könnt dann euer Dashbord aufsuchen, wo alle möglichen Zusatzinhalte aufgelistet sind. Klickt aber vorher noch oben Rechts auf »My Account« und verbindet ihn mit dem schwarzen Knopf mit eurem Epic-Account. Das ist für den kostenlosen Zugang Pflicht.

Sobald der DLC erschienen ist, könnt ihr in dem Dashbord dann auf die Schaltfläche »Claim Code« drücken. Diesen Code einfach kopieren und hier im Epic Store einlösen.

Wie lange ist der DLC kostenlos?

Ihr habt ein paar Tage zeit, um euch den neuen DLC auf diesen Weg kostenlos zu besorgen. Vom 24. September bis zum 8. Oktober 2020 könnt ihr die Amazonen einsacken und für immer behalten. Also genau zwei Wochen. Aber löst den Code dann auch sofort ein, denn nach dem 5. November verfällt euer Zugang. Ihr könnt also nicht bis zu einem Steam-Release 2021 warten.

Was steckt genau in dem DLC?

Der DLC macht die bekannte Amazonen-Fraktion spielbar, die im Hauptspiel der KI vorbehalten war. Genau genommen bekommt ihr zwei neue Anführer, die wie der Rest recht unterschiedliche Spielmechaniken einführen. Beide Anführer gehören zu ihrer eigenen Amazonen-Fraktion.

Hochkönigin Hippolyta: Die Amazonen sind mächtig , aber nicht zahlreich. Deshalb werden starke hochrangige Einheiten nicht rekrutiert, sondern niedrigere mit einem Initiations-Ritus aufgestuft. Außerdem kann Hippolyta Amazonen-Schätze als dritte Ressource einsetzen. Etwa um Einheiten schneller aufzustufen.

Die Amazonen sind mächtig , aber nicht zahlreich. Deshalb werden starke hochrangige Einheiten nicht rekrutiert, sondern niedrigere mit einem Initiations-Ritus aufgestuft. Außerdem kann Hippolyta Amazonen-Schätze als dritte Ressource einsetzen. Etwa um Einheiten schneller aufzustufen. Kriegerkönigin Penthesilea: Die Schwester der Hochkönigin ist eine talentierte Kriegerin und führt besondere Amazonen mit zweihändigen Äxten ins Feld. Anders als ihre Schwester, sind die Amazonen von Penthesilea eine Horde. Wie die Chaos-Fraktion in Warhammer bauen sie also keine Städte, sondern errichten nur vorübergehende Lager.

Mit den Fraktionen kommen besondere Einheiten für beide Seiten, Gebäude und Story-Missionen ins Spiel. Besonders der Zugang zu agiler Kavallerie hebt die Amazonen vom Rest ab. Alle andere Fraktionen müssen für berittene Einheiten nämlich die seltenen Zentauren finden. Die Amazonen kämpfen im großen Krieg normalerweise auf der Seite der Trojaner.