Life is Strange 2 lässt zwar weiter auf sich warten, doch die Entwickler von Dontnod Entertainment arbeiten bereits an ihrem nächsten Adventure: Gemeinsam mit Bandai Namco haben sie nun den spielbaren Psycho-Thriller Twin Mirror angekündigt.

In dem Mystery-Adventure verfolgen wir das Schicksal des Enthüllungsjournalisten Sam, der nach einer Trennung in seine Heimatstadt Basswood in West Virginia zurückkehrt. Dort erwacht er allerdings eines Morgens ohne jede Erinnerung an seinen Aufenthaltsort und mit einem blutüberströmten Hemd. Als Spieler müssen wir anschließend herausfinden, was wohl während seines Blackouts geschehen ist.

Die Entwickler versprechen, dass wir in Twin Mirror »in Sams Erinnerungen eintauchen und die Ermittlungen durch eine Serie erschütternder und einflussreicher Entscheidungen lenken« werden. Welche dramatischen Geschehnisse Sam auf seiner Reise in seine Vergangenheit genau erwarten, wissen wir zwar noch nicht. Die Entwickler von Dontnod haben aber ja bereits mit Life is Strange bewiesen, dass sie mitreißende und emotionale Geschichten erzählen können.

Die ersten Screenshots zeigen zumindest schon mal eine melancholische Winterlandschaft und einen düster dreinblickenden Hauptdarsteller. Außerdem schreitet Sam im Story-Trailer durch merkwürdige Fantasiewelten, in denen scheinbar keine Gesetze der Physik gelten. Und zu guter letzt prügelt er sich sogar mit einem durchsichtigen Abbild eines Menschen!?

Erscheinen wird Twin Mirror allerdings nicht mehr dieses Jahr, sondern erst 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Das aktuellste Spiel von Dontnod ist übrigens Vampyr und gerade erst erschienen. Ob das Blutsaugerabenteuer taugt, erfahrt ihr in unserem Test des Vampir-Rollenspiels.