Twitch: Amouranth bekommt 70.000 Dollar Bargeld und Waffe von anonymem Fan

Auf Twitch ist in den vergangenen Tagen viel passiert: So fand etwa der jährliche Spenden-Stream Friendly Fire statt und sammelte über eine Million Euro für den guten Zweck:

Doch auch bei Amouranth, der größten Streamerin auf Twitch, hat sich mal wieder etwas getan: Ein anonymer Fan hat der Streamerin ein ziemlich teures und auch irgendwie absurdes Geschenk zukommen lassen.

Fan schenkt Amouranth Waffe und Geld

Wir erinnern uns: Vor einigen Wochen machte die Streamerin öffentlich, dass sie sie verheiratet ist und von ihrem Ehemann misshandelt und erpresst wird. Es folgte eine dramatische Trennung, doch schon kurze Zeit später feierte Amouranth ihr Streaming-Comeback.

Einige Zuschauer machen sich aber trotzdem Sorgen um die Sicherheit der Streamerin, obwohl diese stets betont, dass alles gut sei. Ein anonymer Fan ging nun auf Nummer sicher und ließ der Amerikanerin ein Notfallpaket zukommen.

In dem Päckchen fand die Streamerin ein brandneues iPhone, 70.000 US-Dollar in bar, einen Taser sowie die Telefonnummern von einer Sicherheitsfirma mit zwei im Vorfeld bezahlten Bodyguards, die sie jederzeit im Notfall anrufen könne - aber seht selbst:

Im beiliegenden Brief schreibt der Zuschauer:

Ich habe ein paar wichtige Verteidigungsmittel sowie etwas Bargeld bereitgestellt, um sicherzustellen, dass keine finanziellen Manipulationen deinen Entschluss behindern können.

Offenbar sorgt er sich immer noch darum, dass Amouranths Ehemann, der lange Zeit all ihre Finanzen und Konten kontrollierte, wieder auftauchen und Böses im Schilde führen könnte - denn eigentlich hat die Multimillionärin ja genügend Reichtum, da sie laut eigenen Angaben jeden Monat siebenstellige Summen verdient.

Die Streamerin bedankte sich herzlich für das Präsent und merkte an, dass sie in der Vergangenheit schon oft so großzügige Geschenke erhalten hatte - diese seien aber oft mit einem Hintergedanken à la Lauf mit mir weg und heirate mich versehen gewesen.

Doch von wem kommt das Geschenk? Amouranth selbst vermutete zunächst, dass ein YouTuber wie MrBeast dahinterstecken könnte, der in seinen Videos regelmäßig riesige Geschenke verteilt. Doch Gerüchten zufolge könnte es sich bei dem anonymen Fan um den deutschen Streamer OhnePixel (rund 250.000 Follower) handeln, der mit dem zwielichtigen Handel von Skins für CS:GO offenbar viel Geld verdient und ein Tattoo der Streamerin Pokimane auf dem Arm trägt.

Wer letztlich hinter der Aktion steckt, muss sich noch zeigen - vielleicht ja in einem Video eines YouTubers oder in einem Stream von OhnePixel.