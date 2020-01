Die Verfilmung von Uncharted hat es nicht leicht. Erst Anfang Januar 2020 wurde bekannt, dass mit Travis Knight sich nun der bereits sechste Regisseur von dem Projekt abwendet. Die Webseite Deadline will jetzt erfahren haben, wen Sony am liebsten als Ersatz hätte.

So will die Firma wohl am liebsten Ruben Fleischer (Venom, Zombieland) als Nachfolger einsetzen. Ob er wirklich Nummer sieben wird, ist zum aktuellen Zeitpunkt jedoch noch nicht bestätigt.

Die Verfilmung der PS4-exklusiven Videospielreihe Uncharted ist bereits seit 2010 geplant. Zu diesem Zeitpunkt sollte noch David O. Russell (American Hustle) das Projekt in die Kinos bringen. Nachdem er jedoch ausstieg, wurden die folgenden fünf Regisseure für Uncharted verpflichtet - zumindest zwischenzeitlich:

Neil Burger (Die Bestimmung - Divergent)

(Die Bestimmung - Divergent) Seth Gordon (Kill the Boss, Baywatch)

(Kill the Boss, Baywatch) Shawn Levy (Date Night, Nachts im Museum)

(Date Night, Nachts im Museum) Dan Trachtenberg (10 Cloverfield Lane, The Boys, Black Mirror)

(10 Cloverfield Lane, The Boys, Black Mirror) Travis Knight (Bumblebee, Kubo: Der tapfere Samurai)

Darum soll sich der Uncharted-Film drehen

Die ursprüngliche Version unter David O. Russell sollte sich um die erweiterte Familie von Nathan Drake drehen und diese als eine Art Sopranos etablieren. Burger hingegen entschied sich gegen diese Idee und wollte sich mehr am Spiel orientieren. Shawn Levy hatte dann eine Geschichte um Nathan Drakes Vergangenheit im Sinn, die als Prequel zu den Spielen fungiert.

Welche Geschichte der Film letzten Endes wirklich erzählen wird, ist zum aktuellen Zeitpunkt unbekannt. Dem Studio zufolge soll es allerdings keine Nacherzählung eines Spiels werden. Jedoch soll der Film sich nach den wichtigen Elementen des Spiels richten.

Die Hauptrolle des Nathan Drake wird Tom Holland übernehmen. Die Rolle des Mentor Victor Sullivan spielt hingegen Mark Wahlberg. Der bisher noch für Dezember 2020 geplante Kinostart dürfte sich derweil noch einmal verzögern.

Ein weiteres Uncharted-Spiel lässt derzeit noch auf sich warten. Der Entwickler Naughty Dog ist derzeit noch mit den Arbeiten an The Last of Us Part 2 beschäftigt, das am 29. Mai 2020 für die Playstation 4 erscheinen soll. PC-Spieler können derzeit Uncharted: The Lost Legacy über PSNow streamen und spielen.

