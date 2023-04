Diese Shooter-Szenen gehen viral: Was ist eure Meinung zum erschreckend realistischen Unrecord?

Unrecord stürmt derzeit die Wunschlisten auf Steam empor und lässt die User diskutieren. Der Titel scheidet mit seinem Ansatz eines hochrealistischen Polizei-Shooters aus der Bodycam-Perspektive die Geister. Was meint ihr zu dem Titel? Wie ist euer erster Eindruck? Stimmt gerne oben ab!

Unrecord: (zu) beeindruckend echt?

Vor allem technisch beeindruckt der Shooter. Durch diverse Videoeffekte wie Interlacing und Bloom wird die Bodycam-Sicht glaubhaft und täuschend echt eingefangen. Hinzu kommen hochwertige Assets in Form von Modellen und Texturen, die im Einklang mit den Möglichkeiten der neuen Unreal Engine ein optisches Schmankerl versprechen.

Die freie Bewegung der Hände eurer Spielfigur, wird durch ein innovatives Zielsystem erreicht. Dies soll - auch wenn es auf den ersten Blick ungewohnt hektisch wirkt - für Immersion sorgen. Unrecord will, dass ihr euch wie ein Mensch in Polizeiuniform im Einsatz fühlt, nicht wie eine gestählte Kampfmaschine.

Der Titel ahmt die reale Welt durch die Kameralinse sogar derart trefflich nach, dass erste Reaktionen im Internet dessen Echtheit anzweifeln und einen Fake vermuten. Wir haben erste Reaktionen in diesem Artikel bereits einmal zusammengefasst und an Beispielen aufgezeigt.

Ihr habt das viel diskutierte Video noch nicht gesehen? Dann hier entlang:

2:18 Unrecord: Trailer zum fotorealistischsten Shooter, den ihr je gesehen habt

Was ist Unrecord genau? Wir wissen noch nicht viel über Spielablauf, Story und so weiter, aber erste Details zum Konzept des Unreal Engine 5-Shooters hat der Entwickler veröffentlicht: Es erwartet euch ein reiner Singleplayer-Shooter, der mit komplexen Dialogen und schwierigen moralischen Dilemmas großen Wert auf die Story legt, die an einen Detektivroman oder Thriller erinnern soll.

Als Polizist ermittelt ihr hier in verschiedenen Kriminalfällen und müsst euch mit einer Vielzahl von Charakteren auseinandersetzen. Die Entwickler beschreiben es auf ihrer Webseite als Mischung aus dem Story-Hit Firewatch und dem SWAT-Shooter Ready Or Not.

Was denkt ihr sonst über den Shooter? Reizt euch das beschriebene Gameplay oder ist euch der angestrebte Ansatz schlicht zu nah an der Realität? Wollt ihr in die Haut eines Polizisten schlüpfen und durch seine Bodycam spielerisch teils dramatische, wenn nicht gar potenziell traumatische Erlebnisse durchleben? Stimmt oben ab und schreibt eure Gedanken zu Unrecord in die Kommentare!