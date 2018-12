Bethesda kommt derzeit nicht aus den Negativschlagzeilen heraus. Jüngste Entwicklung: Spieler, die ein Support-Ticket auf der Bethesda-Webseite erstellten, erhielten teilweise Zugang zu anderen Support-Tickets und einigen persönlichen Daten anderer Spieler. Der Entwickler und Publisher reagierte bereits und schloss die Sicherheitslücke.

Über Reddit, Twitter und Co. erregte die Meldung am vergangenen Mittwochabend viel Aufmerksamkeit. Fallout-76-Spieler berichteten davon, dass sie sich Support-Tickets anschauen und ihren Status verändern konnten.

Eine Spielerin sah in ihrem Bethesda-Account beispielsweise über acht Seiten ausgefüllte Support Tickets. Es waren größtenteils Anfragen von Spielern, die die Plastiktasche aus ihrer Collector's Edition austauschen wollten. Zudem waren Namen, Email-Adressen, der Wohnort und Informationen über die Kreditkarte sichtbar.

@BethesdaSupport I am receiving other people's support tickets on my @bethesda account. I have numerous people receipts for power armor set that includes their email & home address and the type of card used. This is not good, right? #Fallout76 pic.twitter.com/KUpGCNfIF0