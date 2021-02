Valheim: Mysteriöser NPC verfolgt Spieler - was steckt dahinter?

Das neue Wikinger-Spiel Valheim ist gerade in aller Munde. Auf Steam hat sich der Survival-Hit direkt an die Spitze der wöchentlichen Bestseller katapultiert und wird aktuell von bis zu 133.000 Spielern gleichzeitig gespielt. Auch in unserem Early-Access-Test kann Valheim schon überzeugen:

Nun haben Spieler allerdings eine unheimliche Entdeckung gemacht: Sie werden von einem mysteriösen NPC verfolgt - das Ganze erinnert ein wenig an Herobrine aus Minecraft. Was steckt dahinter?

Mysteriöser NPC verfolgt Valheim-Spieler

Auf Reddit haben einige Spieler Bilder des Verfolgers veröffentlicht: In der Ferne lauert eine Figur, die den Spieler zu beobachten scheint. Um wen es sich dabei handelt, ist auf den ersten Blick nicht zu erkennen - die Person verhüllt ihr Gesicht mit einer dunklen Kapuze und trägt eine Robe und einen Stab.

Nähert man sich dem ihr, löst sie sich in Luft auf. Laut einem Reddit-Nutzer soll der Charakter ungefähr so aussehen wie Obi-Wan Kenobi aus Star Wars, der den Stab des Zauberers Gandalf aus Der Herr der Ringe trägt:

Spieler stellten schnell Theorien auf, wer der stille Beobachter sein könnte: So war etwa jemand der Meinung, es handele sich um den Tod und der Stab sei seine Sense. Ein anderer Spieler will einen Wraith erkannt haben - diese feindlichen Geister lauern euch in Valheim im späteren Spielverlauf auf und tragen ebenfalls Kapuzen.

Wer der Verfolger sein könnte

Die bislang plausibelste Erklärung: Bei dem Verfolger handelt es sich um den nordischen Gott Odin. Die Spieler in Valheim übernehmen die Rolle eines gefallenen Wikingers, der im Fegefeuer die mächtigen Feinde des Göttervaters erledigen soll. Es wäre also gut möglich, dass Odin dem Spieler persönlich über die Schulter schaut, ob dieser seine Arbeit auch vernünftig erledigt.

Einem Spieler ist es gelungen, einen Teil des Gesichts auf einem Screenshot festzuhalten: Auf dem Bild lässt sich erkennen, dass die Figur nur ein leuchtendes Auge hat.

Laut der nordischen Mythologie hat der Göttervater eines seiner Augen geopfert, um im Gegenzug einen Schluck aus dem Brunnen des Mimir nehmen zu dürfen, der ihm unendliches Wissen, Wahrheit und Erkenntnis bescherte. Der Legende nach soll Odin sich außerdem als Reisender mit Kapuze und Wanderstock verkleidet haben, um unter den Menschen umherwandern zu können.

