Der Steam-Hit Valheim kann gnadenlos sein. Das musste der Spieler PapaTomato erfahren, als ein Troll sein mühsam aufgebautes Zuhause zu Kleinholz verarbeitete. Mit solchen Situationen müsst ihr im erfolgreichen Survivalspiel einfach rechnen. Vielleicht sollte er beim nächsten Mal besser ein stabileres Haus mit den Tipps aus unserem Building-Guide errichten?

Kommt ein Troll ins Haus...

Was ist passiert? Im Video, das PapaTomato auf Reddit teilte, ist zu sehen, wie der Spieler im Regen aus der Ferne auf sein befestigtes Zuhause schaut. Dort wütet gerade ein Troll, der mit seiner Keule, einem Baumstamm, alle Bauwerke zerlegt.

PapaTomato erklärt, dass er in seiner Basis erwachte, als der Troll gerade sein Haus angriff. Das überlebte der Wikinger nicht und konnte nach dem Respawn nur noch niedergeschlagen aus der Ferne zusehen, wie das Monster sein Werk vollendete. Doch trotz solcher Situationen scheint er das Spiel klasse zu finden.

Warum griff der Spieler nicht ein? Trolle gehören zu den gefährlicheren Gegnern im Survivalspiel Valheim. Sie besitzen 600 Hitpoints und schlagen hart zu. Wer sich auf eine Trolljagd begibt, muss vorsichtig sein, sich gut ausrüsten und das Monster am besten aus der Ferne bekämpfen. Sucht zudem anfangs am besten nicht alleine Streit mit einer der Kreaturen, sondern bringt Verstärkung mit.

Außerdem konnte PapaTomato nach dem Respawn nicht zu seiner Leiche gelangen, bei der all seine Ausrüstung lag. Denn genau dort wütete der Troll. Ohne gute Waffen und Rüstung oder zumindest einen Bogen, um das Monster wegzulocken, hatte er also kaum eine Chance.

Spielt ihr auch Valheim und braucht Hilfe? Wir haben ein paar Tipps für euch:

Warum griff der Troll an? Es ist nicht klar, was der Auslöser für diese Attacke war. Die Basis des Spielers stand aber im Black Forest. Das ist ein Ort, an dem Trolle hausen. Wer in dem Biom seine Siedlung errichtet, muss einfach mit Angriffen rechnen. Daher besaß die Basis von PapaTomato auch einen Holzwall als Befestigung - welche den Troll aber reichlich wenig interessierte.

»Damit hättest du rechnen müssen...«

Wie reagiert die Community auf die Situation? Es herrscht Mitgefühl, denn die Basis war nicht gerade klein und hat sicher einiges an Zeit und Ressourcen verschlungen, um sie so aufbauen zu können.

Heigard meint auf Reddit:

"Ich frage mich gerade, ob ein Graben um die Basis einen Unterschied gemacht hätte. Ich habe jetzt Angst um das Haus von mir und meinen Freunden!"

kardeenx erklärt (via Reddit):

"Wenn das deine Hauptsiedlung im Black Forest war, dann hättest du damit aber rechnen müssen..."

Barrel_O_Ska fand die Szene amüsant (via Reddit):

"Das hat mich doch zum Lachen gebracht. Ich liebe es, wie du dich resigniert hinsetzt und darauf wartest, dass der Troll müde oder gelangweilt abzieht."

Ist euch so etwas in Valheim auch schon passiert? Welche Erfahrung habt ihr mit Trollen gemacht?