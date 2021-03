Entwickler Iron Gate hat ein neues Update für Valheim veröffentlicht. Neben einer Aktualisierung bei den Übersetzungen widmet sich Patch 0.147.3 vor allem den dedizierten Servern, die nun eine geringere Latenz bieten sollen. Allerdings werden nach dem Update viele Spieler mit einem »Verbindung unterbrochen«-Bildschirm begrüßt.

Wie ihr einen eigenen Server in Valheim erstellt und was ihr dafür benötigt, verraten wir euch übrigens in unserem Guide:

16 4 Mehr zum Thema Valheim: Wie man eigene Server eröffnet

Von offizieller Seite gibt es bislang noch keine Lösung für das Problem. Es gibt jedoch ein paar Tipps, mit denen der Zugang zum eigenen Server wieder ermöglicht werden soll.

Die wichtigste Änderung von Patch 0.147.3

Änderung bei den dedizierten Servern: Für die Verbindung zu Servern nutzt Valheim ab sofort direkte Verbindungen anstatt über das Steam Datagram Relay (SDR) zu gehen. Das soll laut Entwickler Iron Gate für die meisten Spieler zu einer geringeren Latenz führen und die Verbindungsprobleme, die beim letzten Update aufgetreten sind, beheben.

Neue Probleme treten auf: Während die Änderung auf dem Papier gut klingt, führt sie in der Realität bei zahlreichen Spielern zu neuen Problemen. Im Steam Forum und auf Reddit mehren sich Berichte von Spielern, die nicht mehr auf ihre eigenen Server kommen. Stattdessen erhalten sie die Nachricht »Verbindung unterbrochen« und landen im Hauptmenü zurück.

Tipps, um die Probleme zu lösen

Die Entwickler sind sich des Problems bewusst und haben den Fehler bereits im offiziellen Bugtracker aufgenommen. Wann mit einer offiziellen Lösung zu rechnen ist, bleibt jedoch offen.

Bis dahin könnt ihr mit folgenden Tipps versuchen, die Verbindungsprobleme zu umgehen. Allerdings ist ein Erfolg nicht garantiert. Während einige Spieler wieder problemfrei spielen können, berichten andere, dass die Tipps zu keiner Besserung führen.

Werkzeugsdateien auf Fehler überprüfen

fahrt den Server komplett herunter

Rechtsklick in Steam auf »Valheim Dedicated Servers« und auf Eigenschaften klicken

navigiert zu Lokale Dateien und drückt auf »Werkzeugsdateien auf Fehler überprüfen«

Steam sollte nun die Anwendung überprüfen und gegebenenfalls einen kleinen Download starten

startet anschließend den Server neu und versucht eine Verbindung aufzubauen

Änderung des Parameters Public:

Aktualisiert die Server-Dateien auf die neuste Version

geht in den Ordner \Steam\steamapps\common\Valheim Dedicated Server

öffnet die Datei »start_headless_server«

ändert den Parameter »-public« von 0 auf 1

Achtung: Dadurch wird euer Server öffentlich sichtbar, ihr solltet also, sofern noch nicht geschehen, ein Passwort zum Betreten festlegen.

Alternative: löscht den kompletten public-Parameter

Änderung von Ports:

in eurem Router und eurer Firewall sollten bereits die Ports TCP/UDP 2456-2458 geöffnet sein

fahrt den Server komplett herunter

geht in den Ordner \Steam\steamapps\common\Valheim Dedicated Server

öffnet die Datei »start_headless_server«

ändert den Parameter »port« von 2456 auf 2457

startet anschließend den Server neu und versucht eine Verbindung aufzubauen

Natürlich lassen sich auch alle drei Tipps kombinieren, um die aktuelle Serverproblematik zu beheben. Eine andere Alternative ist, das Spiel mitsamt eurer Welt lokal zu hosten und eure Freunde direkt über Steam einzuladen. Wie das geht, haben wir für euch in einem Guide festgehalten.

Abseits der Neuerung bei den Servern gibt es sonst nur kleine Änderungen im Update 0.147.3. Unter anderem erzeugen gezähmte Wölfe nun weniger Nachwuchs als zuvor und die Bosstrophäen reden seltener mit euch.

Die vollständigen Patch Notes findet ihr auf der Steam-Seite der Entwickler. Wir haben sie hier ebenfalls für euch aufgelistet: