Seeds in Valheim: Neues Tool findet die perfekte Welt für euch

Viele Spieler sind in Valheim auf der Suche nach dem perfekten World Seed. Mal findet man den Händler Haldor einfach nicht, ein anderes Mal sind die Eingänge zu den verschiedenen Dungeons einfach nicht aufzuspüren.

Ein Fan hat nun ein hilfreiches Tool entwickelt, mit dem ihr die perfekte Map für euch ausmachen könnt - oder einfach alles in eurem aktuellen Seed aufdeckt.

So funktioniert das Tool

World Seeds sind zufällig generierte Zeichenfolgen, die bei der Erstellung einer neuen Spielwelt genutzt werden, um diese prozedural zu generieren. So können verschiedene Spieler in derselben Welt unabhängig voneinander spielen, wenn sie denselben World Seed nutzen. Unsere Kollegen von MeinMMO haben bereits eine Liste mit den besten World Seeds veröffentlicht.

Reddit-Nutzer wd40bomber7 hat nun ein Online Tool programmiert, mit dem ihr euch die vollständige Karte eines eingegeben Seeds ausgeben lassen könnt. Die Webseite deckt dabei nicht nur die Map auf, sondern zeigt euch auf Wunsch auch folgende Zusatzinformationen:

Spawn-Punkt des Spielers, der Bosse und des Händlers.

Gegner-Camps

Gräber, Krypten und Troll-Höhlen

Gebäude

Schiffwracks

Die seltene Ressource Guck

Der folgende Screenshot zeigt, wie das Tool in eurem Browser aussieht:

Ihr könnt mit dem Tool zufällige World Seeds generieren, bis ihr für euch die perfekte Map gefunden habt - etwa eine, in der ein bestimmter Boss leicht zu erreichen ist. Da euer Charakter frei zwischen verschiedenen Welten hin- und herreisen darf, könnt ihr in einer anderen Welt bestimmte Aufgaben erledigen und dann in eure Heimat zurückkehren.

Achtung: Der Ersteller des Tools weist darauf hin, dass es noch einige Probleme mit dem Programm gibt: Auf dem Smartphone solltet ihr die Weltengenerierung nicht ausprobieren, da diese relativ CPU-lastig ist. Am PC kann euer Browser Tab aus diesem Grund auch einige Minuten lang einfrieren - in diesem Fall solltet ihr einfach abwarten.

Außerdem erscheinen manche Spawn-Punkte, wie etwa der des Händlers, mehrfach. Das liegt daran, dass Bosse und Händler mehrere mögliche Spawns besitzen. Sie erscheinen dann immer am ersten Ort, den ihr in der Spieltwelt besucht. Bei weiteren Problemen könnt ihr die About-Seite des Tools besuchen. Hier gibt der Programmierer zusätzliche Tipps bei eventuellen Problemen.