Valorant: Spieler vernichtet komplettes Gegnerteam in nur 5 Sekunden

Wer schon mal Taktik-Shooter wie Rainbox Six: Siege oder Counter-Strike: Global Offensive gespielt hat, weiß wie schwer es ist, ein Ace zu landen. Als einzelner Spieler das komplette gegnerische 5-Mann-Team alleine auszuschalten, gilt auch im neuen Valorant als extrem starke Leistung.

Umso beeindruckender, dass ein Valorant-Spieler jetzt ein Ace in gerade mal 5 Sekunden und mit nur einer einzigen Attacke geschafft hat. Genau diesen unfassbaren Genie-Streich bekommen wir in einem Reddit-Video zu sehen, in dem ein Spieler mit dem Charakter Brimstone all seine Gegner mit einem blitzschnellen (und auch extrem glücklich gezielten) Schlag von der Karte wischt. Seht es euch selbst an:

Wie hat er das verdammt nochmal angestellt? In dem Video sehen wir den Spieler ESC Spook, der mit dem Agenten Brimstone in die Runde startet. Während der 20 Sekunden langen Vorbereitsungsphase des Matches positioniert er sich an vorderster Front, direkt an einer der blauen Map-Blockaden, die vor Rundenbeginn beide Teams trennen. Kurz vor Ende der 20 Sekunden aktiviert er die Ultimative Fähigkeit von Brimstone - einen orbitalen Luftschlag.

Damit zielt ESC Spook auf gut Glück auf eine nahegelegene Stelle auf der Map und dann geht's ab! Die Runde beginnt, ESC Spook stürmt wild ballernd voran, sein Oribitalschlag geht direkt vor ihm runter, er erwischt noch einen Gegner mit ein paar Kugeln aus seinem Gewehr - und schon ist die Runde vorbei und auf seinem Bildschirm wird das Ace angezeigt.

5 Spieler in 5 Sekunden gebraten

Was war also passiert? Alle fünf Spieler des gegnerischem Teams sind als geschlossene Truppe in den Ultima-Angriff von Brimstone gerannt und wurden innerhalb von Sekunden gebraten. Laut offiziellen Match-Statistiken hat ESC Brook zwar nur vier Gegner mit dem Luftschlag gekillt und die fünfte erschossen. In dem Video ist aber zu sehen, dass er Jett aus dem nur einen winzigen Augenblick vor dem Start des Luftschlags erwischt. Hätte er sie nicht erschossen, wäre sie sicher auch im Radius des Ultra-Angriffs weggepustet worden.

Was lernen wir also daraus? Um euch in dieser News nicht nur diesen unfassbar starken (wenn auch glücklichen) Spielzug aus Valorant zu präsentieren, sondern euch auch noch etwas beizubringen, ziehen wir aus diesem Video folgenden lehrreichen Schluss: Rennt nicht mit eurem gesamten Team auf einmal ins Gefecht, sonst werdet ihr womöglich fritiert. Wie auch im echten Leben wegen Corona heißt es also auch in Valorant "Abstand halten".

Sind die Fähigkeiten also OP? Jetzt könnte man natürlich meinen, Brimstone sei völlig übermächtig. In Wahrheit sind die Skills der Agenten aber äußerst selten für massenhaft Kills verantwortlich, sondern ergänzen eher das Gunplay, wie wir in unserem Angespielt-Fazit zu Valorant festgestellt haben.