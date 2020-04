Entwickler Riot Games setzt bei Valorant auf ein Free2Play-Modell und will das Spiel mit Mikrotransaktionen für kosmetische Items profitabel halten. Bereits zur Beta von Valorant hat der Shop seine Pforten geöffnet und bietet euch eine wechselnde Auswahl an Waffen-Skins an, die gegen die Echtgeld-Währung Valorant Points (VPs) angeboten werden.

Wir fassen kompakt zusammen, wo die Preise für Valorant Points liegen, wie ihr sie kaufen könnt und was ihr dafür erhaltet.

Die Preise für Valorant Points

Um kosmetische Items im Shop kaufen zu können, müsst ihr zunächst Valorant Points kaufen. Zum Kaufvorgang gelangt ihr, indem ihr im Hauptmenü auf das V-Symbol in der oberen Bildleiste drückt. Die VPs gibt es in verschieden großen Paketen:

500 VPs: €5.49

€5.49 1150 VPs: €11.99

€11.99 2150 VPs: €21.99

€21.99 4400 VPs: €43.99

€43.99 5500 VPs: €53.99

€53.99 10500 VPs: €99.99

Der Shop bietet verschiedene Zahlungsmethoden an:

Kreditkarte (Visa, Mastercard, American Express)

Paypal

Sofortüberweisung

Paysafe Card

In den VP-Paketen ist ein Bonus eingerechnet, der höher wird, je größer die Transaktion ausfällt. Riot Games hat im Übrigen angemerkt, dass während der Beta von Valorant getätigte Käufe zum Full Release mit einem 20-prozentigen Bonus auf euer VP-Konto zurückerstattet werden.

Das hängt mit dem kompletten Progressions-Wipe zusammen, der gleiche Verhältnisse für alle Spieler sicherstellen soll. Somit müsst ihr durch Gameplay freigeschaltete Valorant-Agenten wieder neu erspielen, sobald der Full Release im Sommer 2020 stattfindet.

Die Skins in Valorant

Zur Beta ist im Shop eine Auswahl unterschiedlicher Waffen-Skins erhältlich. Dieses Angebot wechselt regelmäßig. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Übersichts-Artikels gibt es das folgende große Gesamtpaket zum Preis von 3500 VPs (rund 35 Euro):

Dieses Paket enthält sechs Skins für die folgenden Waffen, die übrigens auch einzeln erhältlich sind. Wer das ganze Set kauft, bekommt das Messer-Skin kostenlos dazu. Die Einzelpreise für die Items belaufen sich auf:

Vandal - Luxus: 875 VPs

875 VPs Spectre - Luxus: 875 VPs

875 VPs Operator - Luxus: 875 VPs

875 VPs Judge - Luxus: 875 VPs

875 VPs Ghost - Luxus: 875 VPs

875 VPs Nahkampf - Luxus: 1.750 VPs

Zusätzlich zum Paketangebot gibt es auch eine regelmäßig wechselnde Auswahl an Einzelitems aus den verschiedenen Kollektionen. Bei allem, was bislang im Shop angeboten wurde, handelt es sich um rein kosmetische Items ohne Einfluss auf die Spielbalance.