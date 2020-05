Release bestätigt: Valorant erscheint schon Anfang Juni

Riot Games hat die Taktik-Katze aus dem Sack gelassen: Valorant erscheint schon am 2. Juni 2020. Der anvisierte Release im Sommer kann somit eingehalten werden und fällt sogar früher aus, als Manche erwartet hätten.

Was geschieht mit der Beta? Die Beta von Valorant endet am Donnerstag, den 28. Mai. Wie Riot Games via Pressemitteilung vermeldet, konzentriert sich das Team dann auf den offiziellen Release.

Was passiert mit den Beta-Konten? Eure Konten als solches bleiben erhalten. Sämtlicher Spielfortschritt wird allerdings zurückgesetzt, damit alle Spieler gleichauf starten. Weitere Details lest ihr im Artikel zum Spielfortschritt in Valorant.

Was passiert mit den kosmetischen Items? Erspielte und gekaufte Waffen-Skins werden gelöscht, eure Valorant Points werden später mit einem Bonus zurückerstattet. Auch zu den Valorant Points haben wir einen Artikel für euch vorbereitet.

Was bringt die Vollversion von Valorant?

Valorant startet als Free2Play-Spiel: Ihr könnt also kostenlos spielen und benötigt dafür ein Riot-Konto. Außerdem müsst ihr mit dem Anti-Cheat-Tool Vanguard einverstanden sein, das im Vorfeld unter Spielern kontrovers diskutiert wurde. Alles über Vanguard lest ihr in diesem Feature:

Als Service-Spiel konzipiert: Riot Games betont, dass Valorant nach dem Release eine ähnliche Behandlung wie League of Legends erfahren soll. Sprich, Valorant soll stetig mit neuen Inhalten versorgt werden. Executive Producer Anna Donlon sagt dazu:

"Das Team freut sich darauf, in den kommenden Jahren und Jahrzehnten für die weltweite Valorant-Community da zu sein. Wir beginnen unsere gemeinsame Reise gerade erst."

Diese Inhalte kommen als erstes: Bereits »kurz nach dem Release« erscheinen die ersten neuen Inhalte für Valorant:

ein neuer Spielmodus

eine neue Map

ein neuer Agent

Wie genau die Inhalte aussehen werden, ließ Riot zunächst offen. Allerdings gab es bereits einen Leak zu einer neuen Map für Valorant.

Als neue Modi dagegen bestätigte uns Map-Designer Salvatore Garozzo, das unter anderem ein 2v2-Modus angedacht ist. Ob dieser gleich als erstes kommt, ist aber nicht bekannt. Auch ein Geisel-Modus aus dem Vorbild Counter-Strike: Global Offensive wäre denkbar.

Weitere Infos zu Valorant findet ihr auf der offiziellen Website.