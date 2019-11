Valve kündigt neues Half-Life an, wird ein reines VR-Spiel

»Wir freuen uns, unser neues Flaggschiff-VR-Spiel Half-Life: Alyx am Donnerstag um [19 Uhr deutscher Zeit] vorzustellen. Wir können es kaum abwarten, es mit euch zu teilen«, so lautet die Ankündigung im offiziellen Tweet von Valve. Damit ist die Katze aus dem Sack: ein neues Half-Life steht an - und es erscheint für Virtual Reality.

We’re excited to unveil Half-Life: Alyx, our flagship VR game, this Thursday at 10am Pacific Time.



