Entgegen derzeitig im Internet kursierender Gerüchte, ist Half-Life 3 immer noch nicht bestätigt. Manche Quellen veröffentlichten eine angeblich E-Mail von Gabe Newell - dem Chef des Steam-Entwicklers Valve - in der er einen Release des Spiels in den nächsten 5 Jahren bestätigt. Diese E-Mail ist jedoch gefälscht.

Quelle für die Gerüchte ist eine News der Fanseite: Valve News Network. Diese veröffentlichte ein mittlerweile entferntes Video, in dem sie eine E-Mail von Gabe Newell zeigten. Darin antwortete Newell, auf die Frage eines Fans nach Half-Life 3, dass dieser »in den nächsten 5 Jahren nicht sterben soll«. Das implizierte einen Release des lang erwarteten Shooters bis 2024.

Die Information ist jedoch falsch. Wie Valve News Network mittlerweile mitteilte, bestätigte Gabe Newell zwei unabhängigen Personen gegenüber, dass diese E-Mail gefälscht war. Deshalb entfernte der Youtube-Kanal den Abschnitt aus seinem Video und lud die anderen Informationen unter einem neuen Titel hoch.

As of now, two people were confirmed by Gabe that the "5 Years" E-Mail was faked. I'll be removing the section of the video that involves the email, changing the videos title and description, along with removing tweets related to it.