Das neue Studio von Vampire: Bloodlines 2 ist nur noch teils das, für das ihr es haltet

Vampire: Bloodlines 2 wird jetzt von The Chinese Room entwickelt. Doch wer steckt hinter dem neuen Studio?

Mit Bloodlines 2 hat eins der meist erwarteten Rollenspiele auf Steam gerade den Entwickler gewechselt und einen neuen Release-Zeitraum Ende 2024 erhalten. Doch wer ist eigentlich The Chinese Room, die nun an der vom Pech verfolgten neuen Auskopplung von Vampire: The Masquerade arbeiten?

Die schnelle Antwort

Es handelt sich um die britischen Entwickler von Dear Esther, Amnesia: A Machine for Pigs und Everybody's Gone to the Rapture, drei überwiegend positiv bewerteten Walking-Simulatoren (Steam-Bewertungen zwischen 68 und 78 Prozent). Doch das ist nur die halbe Wahrheit.

Die kompliziertere Antwort

The Chinese Room ist seit der Übernahme durch Entwickler Sumo Digital im August 2018 nicht mehr dasselbe Studio wie zuvor. Die aus einem Mod-Team hervorgegangene Belegschaft von acht Mitarbeitern wurde bereits im Juli 2017 entlassen, das Büro im englischen Brighton aus finanziellen Gründen geschlossen.

Wer ist Sumo Digital? Das britische Entwicklerstudio wurde 2003 gegründet und zählt mittlerweile 1.100 Mitarbeiter auf der ganzen Welt. Sumo Digital hat zuletzt The Texas Chainsaw Massacre veröffentlicht, zuvor war man unter anderem für den großen Microsoft-Flop Crackdown 3 verantwortlich.

Die beiden Chefs von The Chinese Room Dan Pinchbeck and Jessica Curry versuchten in der Zeit nach der Büroschließung, Finanzierungspartner zu finden, und arbeiteten nebenbei an Prototypen. Aus einem davon entstand das VR-Spiel So Let Us Melt, das exklusiv für die im Oktober 2019 eingestellte Virtual-Reality-Brille Google Daydream erschien.

Mittlerweile erneut verstärkt durch den langjährigen Mitarbeiter Andrew Crawshaw, wurde The Chinese Room 2018 schließlich von Sumo Digitals Mutterfirma Sumo Group zum Preis von 2,2 Millionen britische Pfund aufgekauft.

Pinchbeck übernahm im neu gegründeten Studio die kreative Leitung, Curry half als selbständige Komponistin auf Freelancer-Basis mit aus. Die ehemaligen Mitarbeiter Ed Daly und John McCormack wurden als Studio beziehungsweise Art Director wieder eingestellt. 2020 folgte das erste Spiel unter neuer Leitung: Little Orpheus ist ein ursprünglich für Apple Arcade entwickelter Platformer mit einem Metacritic-Schnitt von 71 Punkten.

1:30 Das ist der erste Trailer zum neuen Vampire: Bloodlines 2 von The Chinese Room

Im Juli 2023 gab Mitgründer Dan Pinchbeck bekannt, dass er The Chinese Room nach 15 Jahren verlässt, gleichzeitig wurde mit Still Wakes the Deep ein neues Spiel des Studios angekündigt. Laut der Plattform LinkedIn arbeiten mittlerweile 99 Beschäftigte für das Unternehmen.

Bei Vampire 2: Bloodlines hat Alex Skidmore als Creative Director das Heft in der Hand. Skidmore war zuletzt Lead Game Designer beim Rundentaktik-Spiel Gears Tactics, hat zuvor aber bei jahrelang Lionhead an der Fable-Serie mitgearbeitet.

Was haltet ihr vom neuen Entwicklerstudio? Seid ihr eher positiv oder eher negativ eingestellt nachdem Publisher Paradox Interactive den bisherigen Entwickler Hardsuit Labs von dem Projekt abgezogen hat? Habt ihr bereits Spiele von The Chinese Room gespielt? Schreibt es uns in den Kommentaren!