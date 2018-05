Im Interview mit PCGamesN äußerte der CEO von Paradox, Fred Wester, dass der Publisher derzeit die Reaktivierung von White-Wolf-Marken erwägt. Paradox hatte das Entwicklerstudio, das für Vampire: The Masquerade - Bloodlines verantwortlich war, im Jahr 2015 aufgekauft.

Neue Vampir-Marke von Paradox?

Obgleich noch nichts in Stein gemeißelt sei, könne doch die Schaffung einer neue Vampir-Marke eines der langfristigen Ziele von Paradox werden. Dabei würde auch die Frage diskutiert, einen Nachfolger zu White Wolfs hervorragendem Vampir-Rollenspiel Vampire: The Masquerade - Bloodlines zu produzieren. Zwar hält Wester es für unwahrscheinlich, genau dieses Franchise wiederzubeleben, jedoch sei die Richtung »Vampir-RPG« durchaus denkbar. Das sei jedoch nichts, was man sofort beginnen könne:

"Es muss sich richtig anfühlen und wir brauchen das richtige Team für das Spiel."

Bereits 2017 deutete Paradox an, ein Sequel zu Vampire: The Masquerade - Bloodlines entwickeln, wenn die Fans es wünschen würden. Zwar scheint man nun nicht mehr auf den Titel festgelegt zu sein, ein Vampir-Rollenspiel von Paradox befindet sich aber nach wie vor im Bereich des Möglichen.

Wer ein Vampir-RPG sucht, wartet wohl schon sehnsüchtig auf den Launch von Dontnods Vampyr, das mit seiner Story-getriebenen Kampagne im viktorianischen London für gefrorenes Blut sorgen möchte. Und damit getroffene Entscheidungen in der Story von Vampyr besonders schwer wiegen, gibt es nur einen Spielstand - so kann man Fehler nicht mehr rückgängig machen. Vampyr erscheint am 5. Juni 2018 für PC, Xbox One und PS4.