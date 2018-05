Das Vampir-Rollenspiel Vampyr will einen besonderen Fokus auf Story und schwierige Entscheidungen legen. Und damit diese besonders schwierig und bedeutsam ausfallen, gibt es nur einen Speicherstand. Dann müssen wir nämlich mit einmal getroffenen Entscheidungen leben.

Seit fehlerhaften oder vom Spiel ungeschickt platzierten Speicherständen graut es Spielern ein wenig zurecht davor, dass der gesamte Spielfortschritt an einem einzigen Faden hängt. Schließlich könnte man auf dem Wege alles bisher Erspielte verlieren. Entwickler Dontnod beruhigt auf Twitter aber einen Fan, der eben diese Bedenken hegt. Man arbeite hart daran, dass bei Vampyr keine technischen Probleme den Fortschritt gefährden.

Yes, you can play with keyboard and mouse on PC. Yes, you only have one save. We're working hard to make sure no technical issue will obstruct your playthrough.