Neu bei Warcraft 3? Blizzard veröffentlicht komplette Vorgeschichte

Wollt ihr wissen, wie alt das Warcraft-Franchise ist? Der erste Teil Warcraft: Orcs & Humans erschien 1994, also vor 26 Jahren. Seither ist die Welt in und um Azeroth immer weiter gewachsen. Schon Warcraft 3 blickte zum ersten Release 2002 daher auf eine sehr lebendige Vergangenheit zurück.

Nun erscheint mit Warcraft 3: Reforged die Neuauflage des Echtzeit-Strategie-Klassikers und falls ihr euer Wissen über die Hintergründe und die Geschichte vor oder während dem Zocken nochmal auffrischen wollt, dann könnt ihr das jetzt ohne größere Umstände machen: Denn Blizzard hat kurzerhand eine umfangreiche Zusammenfassung der Warcraft-Geschichte veröffentlicht.

Was habt ihr davon?

Glücklicherweise ist es für die Geschichte von Warcraft 3 nicht unbedingt notwendig, sich seitenlang in die Geschichte seiner Welt einzulesen. Tatsächlich funktioniert die Story des Spiels auch ohne größeres Vorwissen. Es kann sich für Neulinge aber trotzdem lohnen, nicht vollkommen unbedarft an die Geschichte heranzugehen.

Wer sich ein wenig mit den Ereignissen der Vorgänger auskennt, profitiert durchaus davon. Dann werden Zusammenhänge und Folgen bestimmter Plotpunkte innerhalb der Geschichte deutlich nachvollziehbarer und ihre Bedeutung für die ganze Welt spürbar. Falls ihr das Ganze nicht nur lesen, sondern auch sehen und hören wollt, haben wir hier auch noch ein Video mit der kompletten Warcraft-Story für euch:

Das Wichtigste der Warcraft-Geschichte in Kürze

Bevor ihr euch jetzt Hals über Kopf in die Zusammenfassung stürzt, hier ein kurzes Wort der Warnung: Der Text hat durchaus eine beachtliche Länge. Zudem werden fantasy-typisch sehr viele unterschiedliche Namen und Ortschaften erwähnt, die unbedarfte Leser und Leserinnen vielleicht nicht sofort in ihren Gehirnwindungen abspeichern können. Daher hier noch mal in aller Kürze die Wichtigsten Anhaltspunkte der Story:

Die Geschichte von Warcraft: Orcs & Humans

Vergiftet von dämonischen Einflüsterungen führt der orkische Hexenmeister Gul'dan sein Volk durch ein Portal in die Welt der Menschen.

Gul'dan überzeugt seine Brüder davon, das Blut des Dämonen Mannoroth zu trinken, wodurch sie große Macht erlangen, aber auch blutdürstig werden.

Es folgt ein langer Krieg gegen die Menschen. Letztlich sind die Orks siegreich und zerstören die menschliche Hauptstadt Sturmwind. Die verbliebenen Menschen fliehen über das Große Meer.

Die Geschichte von Warcraft 2: Tides of Darkness

Die Menschen fliehen vor der Orkhorde in das Menschenreich Lordaeron, das von König Terenas Menethil II. regiert wird.

Sowohl die Orks als auch die Menschen sammeln Verbündete. So entsteht die Allianz von Lordaeron, der sich auch Zwerge und Hochelfen anschließen auf der einen und die Horde der Orks und Trolle auf der anderen Seite.

Allerdings kommt es innerhalb der Horde zu Streitigkeiten und Gul'dan zieht einen Großteil der Truppen ab.

Diese Gelegenheit nutzten die Menschen und führen einen massiven Gegenschlag durch. Dieses Mal geht die Allianz als Sieger aus der Konfrontation hervor.

Die überlebenden Orks werden von den Menschen gefangen genommen und in Internierungslager gesteckt.

Die Geschichte von Wacraft 3 beginnt 13 Jahre nach dem Sieg der Menschen über die Orks. Doch diesmal ist der tiefsitzende Konflikt der beiden Parteien nur eine Randerscheinung. Am Horizont zeichnet sich nämlich eine größere Bedrohung ab.

Falls ihr noch mehr über die Geschichte von Warcraft erfahren wollt, könnte euch auch ein sehr humorvoller Zusammenschnitt eines Fans interessieren. Darin wird in unter 2 Minuten die ganze Geschichte von World of Warcraft »zusammengefasst«.