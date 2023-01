Warcraft 3 Reforged: Update 1.35 erscheint diese Woche und gibt Fans ein langersehntes Feature zurück

Weiter mit GameStar Plus Wenn dir gute Spiele wichtig sind. Besondere Reportagen, Analysen und Hintergründe für Rollenspiel-Helden, Hobbygeneräle und Singleplayer-Fans – von Experten, die wissen, was gespielt wird. Deine Vorteile: Alle Artikel, Videos & Podcasts von GameStar Frei von Banner- und Video-Werbung Einfach online kündbar Jetzt weiter Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung

Das bringt Update 1.35
Patch Notes

Warcraft 3 gilt als eines der besten Strategiespiele aller Zeiten - auch in unserem GameStar-Ranking. Ein würdiger Kandidat also für eine Neuauflage. Doch Blizzards Remake, Warcraft 3: Reforged, blieb weit hinter den Erwartungen der Spielerinnen und Spieler zurück. In unserem Test zusätzlich wurde es mit einer der höchsten Abwertungen der GameStar-Geschichte gestraft, was an technischen Problemen lag, die inzwischen zumindest teilweise ausgebügelt werden konnten:

Immerhin: Die Entwickler bemühen sich seither, das Remake zu verbessern und fehlende Inhalte nachzuliefern. Mit dem neuesten Patch kehrt ein besonders beliebtes Feature zurück, er erscheint am 19. Januar, wie der offizielle Twitter-Account des Spiels mitteilt:

Die wohl wichtigste Neuerung des Patches ist die Neu-Einführung selbsterstellter Story-Kampagnen. Diese waren bereits Teil des Originals, fehlten bisher aber im Remake. Sie geben euch die Möglichkeit, eure eigene Geschichten zu erstellen, oder auch die Kampagnen anderer Spielerinnen und Spieler auszuprobieren. Bei Fans kam die Ankündigung im Dezember bereits ziemlich gut an:

In einem Kommentar zu unserem oben verlinkten Artikel versprach außerdem OutsiderXE seine beliebten Costum Campaigns für Warcraft 3 zu aktualisieren und etwas ganz neues zu erstellen:

Juhu. Als Ersteller der beliebten Kampagnen Lord of the Clans, Day of the Dragon und The Last Guardian freue ich mich sehr. Ich werde meine Kampagnen nicht nur für die neuesten Reforged-Versionen aktualisieren sondern arbeite auch an etwas völlig Neuem ;)

Weitere Änderungen umfassen den Pool von 1v1-, 2v2-, 4v4- und FFA-Karten. Dieser wird um zusätzliche Maps erweitert und übernimmt darüber hinaus von der Community erstellte Updates. Zu guter Letzt gibt es noch zahlreiche Bugfixes und Balance-Änderungen. Wie diese in der neuesten und endgültigen Testversion aussehen, könnt ihr in den Patch Notes auf Seite 2 nachlesen.

Wenn euch interessiert, was das originale Warcraft 3 so großartig gemacht hat, dann können wir euch zuletzt noch unser Video zum Strategiespiel-Ranking empfehlen, in dem Maurice Weber, mit Markus Schwerdtel sowie Christian Schmidt und Gunnar Lott über dieses Meisterwerk diskutieren:

Freut ihr euch noch über die Integrierung der Custom Campaigns oder ist das Warcraft-Schiff eurer Meinung nach schon lange abgefahren und untergegangen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare!