Der wohl nach wie vor größte Kritikpunkt an Warcraft 3: Reforged sind dessen fehlende Features. Vor allem im Multiplayer müssen Spieler im Vergleich zur ursprünglichen Version mit immensen Kürzungen leben. Es gibt weder eine kompetitive Rangliste, noch kann man sich die Profile der Gegner anschauen. Das wollen sich die Fans nun nicht länger bieten lassen.

Ein Mod-Projekt namens W3Champions stammt von Fans und integriert eine eigene Rangliste für Warcraft 3: Reforged. Außerdem können Spieler auf der Website des Projekts problemlos die Profile einzelner Spieler besuchen.

Wie funktioniert W3Champions?

Das besondere an W3Champions ist, dass die Fan-Ladder problemlos in den Client von Warcraft 3: Reforged integriert wurde. Sobald ihr das Spiel also startet, könnt ihr direkt aus dem bekannten Menü nach Ranked-Spielen suchen. Für alle weiteren Features müsst ihr aber die Website aufsuchen. Bislang gibt es nur Ranglisten für 1on1-Partien, 2on2 und mehr sollen später folgen.

Folgende Features werden mit W3Champions bereitgestellt:

Funktionsfähiges und globales Ladder-System: Enthält Informationen zu Siegen, Niederlagen, Siegrate und Level des Spielers.

Rudimentäre Ingame-Integration: Im Versus-Bildschirm findet ihr nach der Installation einen eigenen Tab, um nach Matches zu suchen.

Eigenes Matchmaking: Das Matchmaking in W3Champions basiert darauf, wie gut die Win/Loss-Ratio ausfällt, wie viele Spiele schon gespielt wurden und wie lange der Spieler schon in der Warteschlange ist. Obwohl die Rangliste global ist, werden Spieler zu Gunsten der Performance aber noch nach Region miteinander gematcht.

Spieler-Profile auf der Website: Dort könnt ihr jeden Spieler ausfindig machen und euch seine Statistik ansehen. Darunter etwa auch, wie gut er mit den einzelnen Rassen ist.

Das Projekt ist allerdings noch lange nicht abgeschlossen. Die Ladder wurde am 17. März veröffentlicht und hat seither regelmäßig neue Updates bekommen. Da es sich aber um ein Community-Projekt handelt, kann es trotzdem immer mal wieder zu Fehlern kommen. Wer ein Problem hat, darf sich jederzeit auf Discord bei den Entwicklern selbst melden.

Wenn ihr außerdem bei der Entwicklung helfen wollt, gibt es auch die Möglichkeit mit ein paar Spenden via Paypal oder Patreon da zulassen. Um die Mod runterzuladen, müsst ihr aber nichts bezahlen.

Wann kommt die echte Ladder & wie geht's danach weiter?

Auch wenn W3Champions jetzt natürlich erst einmal Abhilfe schafft, wird Blizzard über kurz oder lang wahrscheinlich selbst noch eine offizielle Rangliste in Reforged einbauen. Wann es aber soweit ist, bleibt ein Rätsel.

Letzte Woche erschien erst ein neuer Patch, der aber eher Kleinigkeiten bereinigte. Große Features wurden noch nicht nachgeliefert. Allerdings versprachen die Entwickler in den Patch-Notes, das es bald mehr Informationen zu Rangliste und Profilen geben soll.

Was passiert dann mit W3Champions? Ganz geklärt ist das noch nicht. Sollte der Tag kommen, wird die Community entscheiden, ob das Projekt fortbesteht, oder die Entwickler sich auf andere Projekte mit der selben Technologie konzentrieren.