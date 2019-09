Gauss ist so schnell, dass Warframe verbuggt

Ende August erschien mit dem Update Saint of Altra der neue Warframe Gauss. Dessen besonderes Merkmal ist es, schnell zu sein. Die Fans brauchten nicht lange und haben dessen Fähigkeiten an ihre Grenzen gebracht: Der Kampfanzug kann so schnell werden, dass das Spiel nicht mehr damit klarkommt.

Gauss hat eine Fähigkeit, mit der er einfach nur sprintet. Die skaliert mit der Basisgeschwindigkeit des Warframes. Die Basisgeschwindigkeit wiederum lässt sich nicht nur mit Mods erhöhen, sondern auch durch die Fähigkeiten anderer Warframes, die sich auf das Team auswirken. Kombiniert man alles miteinander, verzerrt das die Grafik des Spiels vollkommen. Das Ergebnis zeigen die Spieler auf Reddit:

Wie genau wird Gauss so schnell?

Zunächst einmal müsst ihr sämtliche Geschwindigkeitsmods auf dem neuen Warframe installieren. Das ist ganz einfach, da er von Haus aus alle Polaritäten auf seinen Modplätzen besitzt, um jede einzelne Mod mit sehr wenig Energieverbrauch zu verwenden. Die folgenden vier braucht ihr:

Aura: Sprint Boost - +15% Sprint-Geschwindigkeit

Sprint Boost - +15% Sprint-Geschwindigkeit Exilus-Slot: Rush - +30% Sprint-Geschwindigkeit

Rush - +30% Sprint-Geschwindigkeit Mod: Speed Drift - +12% Sprint-Geschwindigkeit, +15% Casting-Geschwindigkeit

Speed Drift - +12% Sprint-Geschwindigkeit, +15% Casting-Geschwindigkeit Mod: Armored Agility - +15% Sprint-Geschwindigkeit, +45% Rüstung

Das alleine reicht allerdings noch nicht für die wahnsinnige Geschwindigkeit. Um die zu erreichen benötigt ihr die Unterstützung eures Teams. Die sollten Volt, Wisp und Octavia spielen und euch mit den folgenden Fähigkeiten unterstützen:

Volt: Speed (2) - +50% Bewegungsgeschwindigkeit

Speed (2) - +50% Bewegungsgeschwindigkeit Wisp: Reservoir Haste (1) - +20% Bewegungsgeschwindigkeit

Reservoir Haste (1) - +20% Bewegungsgeschwindigkeit Octavia: Metronome (3) - +30% Bewegungsgeschwindigkeit

Nutzt ihr jetzt Mach Rush von Gauss und haltet die Taste dafür gedrückt, dann ist das Ergebnis die an einen Warpsprung erinnernde Verzerrung aus vielen SciFi-Filmen.

Die Fans diskutieren: Wer ist der schnellste Frame?

Mithilfe der genannten Speed-Buffs anderer Spieler ist Gauss eindeutig der schnellste Warframe. Die Fans fragen sich derzeit allerdings, welcher ganz alleine der schnellste ist. Hier sind derzeit vor allem vier der Kampfanzüge in der engeren Auswahl: Volt, Wukong, Nezha und Gauss.

Volt zählte vor allem dank seiner Speed-Fähigkeit bereits vor dem Release von Gauss als Speedy Gonzales von Warframe. Mit Gauss und seinem Mach Rush bekam er nun jedoch Konkurrenz. Nezha wird vor allem dank seines Fire Walkers gern genutzt. Mit einem Geschwindigkeitsbonus von nur 25 Prozent wird er wohl jedoch nicht auf Platz 1 landen. Wukong selbst scheint nicht in diese Auflistung zu passen. Doch seit seinem Rework kann auch der besonders flott unterwegs sein.

Der Trick ist Wukongs Fähigkeit Cloud Walker. Setzt er die ein, verwandelt er sich in eine Wolke, mit der ihr ebenfalls sehr flink seid. Und die lässt sich im Gegensatz zum Mach Rush von Gauss auch noch besser kontrollieren. Während Gauss regelmäßig in Wände rennt und somit Zeit verliert, können Wukong und Volt relativ gezielt auch Kurven nehmen. Einen eindeutigen Sieger zu krönen ist dennoch fast unmöglich.

Warframe selbst bewegt sich derzeit auf das nächste große Update Empyrean zu, das bis Oktober 2019 erscheinen soll. Einen genauen Releasetermin hat es noch nicht. Dann könnt ihr ein Raumschiff bauen und zusammen mit anderen Spielern kontrollieren. Erste Vorbereitungen für das Update könnt ihr schon jetzt treffen.