Warframe will es bald gar mit Guitar Hero aufnehmen

Das kommende Update für Warframe soll noch bis Ende August erscheinen und bringt mit Gauss nicht nur einen neuen Kampfanzug, sondern auch eine »Shawzin« genannte Laute, die ihr selbst spielen könnt. Auf Twitter stellte Pablo Alonso vom Warframe-Team ein neues Feature des Musikinstruments vor: Notenblätter.

Wenn ihr das Shawzin benutzt, dann könnt ihr eine Mini-Version von Guitar Hero spielen. Auf einer Anzeige am linken Bildschirmrand fallen dann Punkte auf drei verschiedenen Linien herunter und ihr müsst die entsprechende Taste drücken, wenn sie unten ankommen. Je besser ihr seid, umso mehr Punke bekommt ihr.

We are adding some musical sheets to help you go from 0 to hero on the Shawzin ?



This is a slowed down version for practice, it will have a proper speed one too pic.twitter.com/xd8dCKOkip