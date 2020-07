Überraschendes Update für Warframe - Was bringt Heart of Deimos?

Am 1. August 2020 startet mit der Tennocon die alljährliche Messe rund um Warframe. Mit einem Teaser-Video (siehe oben) liefert der Entwickler des Free2Play-Shooters nun einen ersten Hinweis darauf, was uns erwartet.

Der Teaser überrascht: Von einem Update mit der Bezeichnung »Heart of Deimos« hat bisher noch kein Warframe-Spieler etwas gehört.

Was wissen wir über Heart of Deimos?

Das Team von Digital Extremes erklärt ganz offiziell, dass »Heart of Deimos« das nächste große Update für Warframe wird und damit noch vor dem bereits eher angekündigten Duviri Paradox erscheint. Nach mehr Details müsst ihr derzeit jedoch mit der Lupe suchen.

Was verrät der Name? Am offensichtlichsten ist der Name. Ihm zufolge wird es uns auf den Marsmond Deimos verschlagen. Das würde bedeuten, dass ihr ein neues Gebiet erkunden werdet. Zwar befinden sich der Mars selbst und Phobos bereits jetzt im Spiel, Deimos jedoch noch nicht.

Was ist im Teaser-Trailer zu sehen? Dem Trailer nach zu urteilen wird sich die Erweiterung vorrangig um die feindliche Fraktion der Infested drehen. In den kurzen Szenen des Videos könnt ihr bereits einen neuen Gegnertypen erspähen: Eine Art Scorpion mit zahlreichen messerscharfen Armen.

Warframe versucht, Fan-Wünsche zu erfüllen

Erst Anfang Juli kam das letzte große Update für den Koop-Shooter heraus. Das brachte den von Fans seit langen gewünschten Hard-Mode, in dem ihr das gesamte Spiel noch einmal durchspielen könnt, dabei aber gegen viel schwerere Gegner antretet.

Welche neuen Inhalte stehen 2020 außerdem an? Das Nemesis-System soll mit neuen Lichen und Fraktionen ausgebaut werden. Der Anspruch der Entwickler lautet, dass es sich an den ursprünglichen Pläne von der Tennocon 2019 orientiert. Außerdem soll die dritte offene Welt folgen, die euch in den Void schickt.