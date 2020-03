Warframe: Nächste Woche beginnt der größte Krieg des Spiels

Warframe startet noch Ende März 2020 den »New War«. Dann beginnen die feindlichen Sentient ihre Offensive gegen das Origin-System, das ihr verteidigen müsst. Den Auftakt macht Operation Scarlet Spear mit Einsätzen, in denen acht Spieler zusammenarbeiten müssen.

Die nahende Veröffentlichug kündigte das Team mit dem oben eingebetteten Trailer an, in dem euch Little Duck über die kommende Mission aufklärt. So ist die Operation ein Versuch, die Sentient aufzuhalten, solange sie sich noch im Proxima Veil sammeln.

Wie funktioniert die Operation?

So beginnt ihr das Event: Ihr müsst mit Little Duck im Tenno Relay auf der Erde sprechen. Um das zu tun benötigt ihr mindestens einen Meisterschaftsrang von 3. Bei ihr könnt ihr nach getaner Arbeit auch die Event-Währung umtauschen.

Der Ablauf

Zwei Teams aus jeweils vier Spielern arbeiten mithilfe der Squad-Link-Funktion zusammen. Das heißt, dass sie ihre Missionen gegenseitig beeinflussen können. Den genauen Ablauf und auch die Belohnungen detaillierte der Entwickler bereits zuvor.

In Operation Scarlet Spear läuft das darauf hinaus, dass ein Railjack-Team ein gigantisches Murex-Schiff der Sentient infiltriert, während sich ein Einsatzkommando auf der Planetenoberfläche gegen einen haushohen Boss zur Wehr setzt.

Was hat es mit den Sentient auf sich?

Die Hintergrundgeschichte von Warframe ist etwas undurchsichtig und wird zu großen Teilen nur in Codex-Einträgen erzählt. Sie handelt hauptsächlich von den Orokin: Einem Imperium, das lange vor den Ereignissen aus dem Spiel über das Universum herrschte.

Die erschufen einst Maschinenwesen, um ihr Reich weiter auszudehnen. Doch anstatt den Befehlen ihrer Meister zu folgen, entwickelte die künstliche Lebensform ein Bewusstsein und wurde so zu den Sentient. Um die Orokin daran zu hindern, das Universum zugrunde zu wirtschaften, wandten sich die Maschinen gegen sie. Mehr zu dieser Geschichte erklären wir euch in unserem Story-Video:

Die nächsten Monate dürften in Warframe erst einmal ganz dem neuen Krieg gewidmet sein. Noch 2020 soll jedoch mit The Duviri Paradox auch eine neue offene Welt kommen, in der ihr die abgedrehten Gegenden des Void erkunden könnt.