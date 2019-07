Auf Digital Extremes hauseigener Messe zum kostenlosen Koop-Shooter Warframe beeindruckte man die Spieler mit Inhalten wie Raumschiffkämpfen und abstrakten Story-Trailern, abseits der Messe hingegen erlaubte man sich einen kleinen Scherz.

So lief der Stunt ab: Man lud auf der Straße eine Reihe von Personen zu einem Foto-Shooting ein und drückte ihnen einen Replika der aus dem Spiel bekannten Waffe »Opticor« in die Hand. Deren Abzug war jedoch mit einem zuvor präparierten Polizeiauto und Briefkasten verbunden: Auf Knopfdruck spaltet sich das Polizeiauto dann in zwei Hälften und der Briefkasten explodierte.

Im vornherein erklärte man den Teilnehmenden noch, dass sie den Abzug nicht betätigen sollen. Nicht alle hielten sich an diese Anweisung. Das Ergebnis der Aktion könnt ihr euch im folgenden Video ansehen:

So reagierten die Teilnehmer

Nach dem unmittelbaren Schock auf die unerwartete Explosion erklärte Digital Extremes noch einmal, dass man den Abzug nicht betätigen sollte. Einige der Erschrockenen bemerkten jedoch schnell, dass es sich hierbei um eine PR-Aktion handelt und reagierten entsprechend mit Sprüchen wie »Ups! Mein Fehler!« und einem Lachen oder einer simplen Aussage wie »Ich glaub ich hab den Abzug erwischt.«

Im Spiel selbst ist die Opticor ein Fan-Liebling. Es handelt sich bei ihr um eine Strahlenwaffe, die eine kurze Aufladezeit hat. Mit den richtigen Mods ausgerüstet leistet sie euch selbst in schweren Endgame-Missionen noch gute Dienste. Erst dieses Jahr veröffentlichte der Entwickler mit der Opticor Vandal zudem eine spezielle Version der Waffe, die zwar weniger Schaden austeilt, ihren Schuss dafür aber schneller auflädt.

In Warframe selbst läuft seit dem Ende der Tennocon am 07. Juli 2019 der nunmehr zweite Battlepass. In Nightwave Series 2 erfahrt ihr die Geschichte um das stumme Kind Arlon, der die Infestation überlebt und seitdem mysteriöse Heilkräfte hat.

