Warframe bringt den besten Anfänger-Anzug als Prime-Version zurück

Am 16. Juli öffnet sich der Prime Vault von Warframe wieder und bringt zwei der ersten Warframes als besondere Prime-Version ins Spiel zurück. Die könnt ihr dann bis zum 17. September erspielen oder kaufen, ehe sie wieder auf unbestimmte Zeit verschwinden.

Was ist der Prime Vault? In Warframe gibt es besonders starke Versionen von bestimmten Waffen sowie den titelgebenden Kampfanzügen. Die bekommt ihr aus Relikten, die wiederum Belohnungen für Missionen sind. Um euch nicht mit Relikten zu überschwemmen, werden manche nach einiger Zeit aus dem Spiel genommen und die darin enthaltenen Items sind nicht mehr verfügbar.

Sie landen dann im Prime Vault. Bereits erspielte Belohnungen behaltet ihr allerdings. In regelmäßigen Abständen bekommt ihr zudem die Möglichkeit, einige ausgewählte Gegenstände aus dem Prime Vault wieder zu erspielen.

Nyx und Rhino Prime kommen zurück

Diesmal kehren Nyx und Rhino Prime aus dem Vault zurück. Beide gehören zu den Urgesteinen des Spiels. Erstere erschien am 23. September 2014 mit Update 6 das erste Mal. Rhinos goldene Version hingegen konntet ihr am 05. März 2014 das erste Mal bekommen.

Nyx: Gedankenkontrolle und Psycho-Kräfte

Die Dame mit Psycho-Kräften erhielt erst dieses Jahr ein komplettes Rework, das ihre Fähigkeiten anpasste. So wurde zum Beispiel die Gedankenkontrolle angepasst und indem ihr das unter eurem Einfluss stehende Ziel angreift, richtet das mehr Schaden an euren Gegnern an.

Fähigkeiten

Passiv - Evasion: Gegner treffen Nyx 20% schlechter

Gegner treffen Nyx 20% schlechter Mind Control: Nyx konvertiert einen Gegner zu ihrer Seite. Die erhalten einen Multiplikator auf ihren Schaden, wenn ihr auf sie schießt.

Nyx konvertiert einen Gegner zu ihrer Seite. Die erhalten einen Multiplikator auf ihren Schaden, wenn ihr auf sie schießt. Psychic Bolts: Nyx verschießt eine Reihe von psychischen Projektilen, die Gegner automatisch verfolgen.

Nyx verschießt eine Reihe von psychischen Projektilen, die Gegner automatisch verfolgen. Chaos: Alle Feinde in der Umgebung werden verwirrt und greifen ungeachtet der eigenen Fraktionszugehörigkeit an.

Alle Feinde in der Umgebung werden verwirrt und greifen ungeachtet der eigenen Fraktionszugehörigkeit an. Absorb: Nyx absorbiert sämtlichen Schaden und teilt diesen in Form einer Explosion wieder aus.

Rhino: Der Hulk von Warframe

»Rhino Strong!« ist die wohl treffendste beschreibung der Community zu dem Kampfanzug. Dieser Warframe setzt vor allem darauf viel auszuhalten und mit seiner Stärke Gegner nicht nur zu betäuben, sondern auch zu erledigen. Veteranen raten besonders Anfängern häufig dazu, Rhino wegen seiner sehr guten Überlebensfähigkeit zu verwenden.

Fähigkeiten

Passiv - Heavy Landing: Wenn Rhino aus großer Höhe fällt, dann richtet der Schaden an Gegnern in einem Umkreis von sechs Metern an und betäubt diese.

Wenn Rhino aus großer Höhe fällt, dann richtet der Schaden an Gegnern in einem Umkreis von sechs Metern an und betäubt diese. Rhino Charge: Der Warframe stürmt auf ein Ziel zu und verprügelt es. Alle Feinde in seinem Weg nehmen ebenfalls Schaden.

Der Warframe stürmt auf ein Ziel zu und verprügelt es. Alle Feinde in seinem Weg nehmen ebenfalls Schaden. Iron Skin: Rhino erschafft eine zweite Haut, die sämtlichen Schaden absorbiert.

Rhino erschafft eine zweite Haut, die sämtlichen Schaden absorbiert. Roar: Der Warframe schreit und erhöht somit die Stärke aller Warframes in seinem Umkreis.

Der Warframe schreit und erhöht somit die Stärke aller Warframes in seinem Umkreis. Rhino Stomp: Rhino tritt auf den Boden und befördert alle Feinde im Umkreis in die Luft. Diese verbleiben einige Zeit in Stase und können solange weder angreifen noch sich bewegen.

Zusammen mit den beiden Warframes könnt ihr euch auch die folgenden Waffen für kurze Zeit wieder erspielen:

Primärwaffe: Boltor Prime

Boltor Prime Sekundärwaffe: Hikou Prime

Hikou Prime Nahkampfwaffe: Ankyros Prime

Ankyros Prime Nahkampfwaffe: Scindo Prime

Erst kürzlich gab es eine ganze Ladung an Informationen zu dem Koop-Shooter auf der diesjährigen TennoCon. Noch dieses Jahr sollt ihr euch an das Steuer eines Raumschiffes setzen und dann im Weltall Raumschlachten schlagen können Kaperung von feindlichen Schiffen inklusive. Darauf vorbereiten könnt ihr euch schon jetzt.

