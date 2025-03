Warhammer: Nach 20 Jahren bekommt das Tabletop wieder eine neue Fraktion und Total War ist schuld

Miao Ying, der Sturmdrache führt nach Jahren des Wartens ihre Armeen auch über reale Tische.

Seitdem Cathay als neue Fraktion für Warhammer 3 angekündigt wurde, hoffen Fans der Tabletop-Vorlage auf ein begleitendes Armeebuch. Immerhin war es die erste Fraktion für das Strategiespiel, die ohne reale Vorlage entstanden ist. Klar, Cathay war in den Hintergründen der Welt bekannt, aber es gab eben keine Miniaturen dafür.

Jetzt ist es endlich so weit. Während einer Warhammer Preview Show auf der diesjährigen AdeptiCon hat Games Workshop am 27. März offiziell die neue Armee für die Fantasy-Neuauflage The Old World enthüllt. Eine gewaltige Nachricht, denn es wird die erste komplett neue Fraktion für Warhammer Fantasy seitdem 2005 die Oger erschienen sind.

2:14 Warhammer: The Old World - Die Neuauflage des Tabletops bekommt endlich eine neue Armee

Das ist das Großkaiserreich Cathay

Falls ihr bereits Warhammer 3 gespielt habt, und als Fan der Welt ist das sehr wahrscheinlich, dann kennt ihr diese Fraktion bereits. Immerhin hat Creative Assembly hier eng mit Games Workshop zusammengearbeitet. Deshalb werdet ihr die Designs der Figuren, die Namen wichtiger Helden und wohl auch einige Spielmechaniken sofort wiedererkennen.

Cathay ist kulturell sehr stark von China beeinflusst und wird von einem göttlichen Drachenkaiser regiert. Doch an seiner statt kümmern sich seine Kinder um die meisten weltlichen Belange, die sowohl als Menschen als auch als Drachen in Erscheinung treten. Und mit in Erscheinung treten meine ich natürlich auf dem Schlachtfeld wüten.

Die Battalion-Box von Cathay enthält 30 Jadekrieger, 10 Jadelanzenreiter, 2 Cathayanische Großkanonen, 6 Artilleriemannschaften und zwei Ogerlader.

Doch die Armee von Cathay besteht aus noch mehr als Drachen. Hier werden disziplinierte Fußsoldaten mit technologischen Wunderwerken kombiniert. Folgende Miniaturen wurden für Cathay angekündigt:

Jadekrieger: Die klassischen Infanteristen des Reiches.

Jadelanzenreiter: Die typische Kavallerie von Cathay.

Cathayanische Großkanone: Ein gewaltiges Geschoss, das flammende Kugel verschießt.

Feuerregen-Raketenbatterie: Eine eher unpräzise Artillerie, deren explosiven Raketen bei einem Treffer aber großen Schaden anrichten.

Shugengan-Fürst auf Großem Geist Longma: Diese Heldeneinheit stammt von den Drachen ab und reitet auf einer Mischung aus Pferd und Drache in die Schlacht.

Tormeister der Göttlichen Städte: Menschlichen Heldeneinheiten, die zu den stärksten Soldaten und Reitern der Armee gehören.

Himmelslaterne: Ein fliegender Heißluftballon, der vor allem beim Auskundschaften hilft, aber dessen Besatzung auch Feinde mit Gewehren aufs Korn nimmt.

Cathayanischer Wächter: Eine gewaltige Statue, die allein aufgrund ihrer Größe und Härte zu den mächtigsten Waffen der Cathayaner zählt.

Miao Ying, der Sturmdrache: Die älteste Tochter des Drachenkaisers zieht als mächtige Anführerin in die Schlacht, die sich auch in einen Drachen verwandeln kann.

Einen Termin gibt es für das Armeebuch und die Miniaturen derzeit noch nicht. Wir rechnen aber noch dieses Jahr mit einer Veröffentlichung.

Im Übrigen war Cathay nicht das einzige neue Armeebuch, das für Warhammer - The Old War enthüllt wurde. Auch die Waldelfen und Tiermenschen werden bald neu aufgelegt und bringen wie die bisherigen Armeen für The Old World ein paar neue und viele altbekannte Miniaturen dieser Völker wieder zurück.