Warhammer Plus: Streaming-Service mit 11 Serien angekündigt

Habt ihr euch bei den spektakulären Trailern von Games Workshop auch schon öfter gedacht »Bitte gebt mir das als Serie?«. Dann haben wir heute richtig gute Nachrichten für euch. Das Warhammer-Universum bekommt seinen eigenen Streaming-Dienst Warhammer Plus. Zum Start erwarten euch elf animierte Serien.

Das ist über Warhammer Plus bekannt

Wann startet Warhammer Plus? Im Juli 2021 soll es losgehen, ein genaues Datum gibt es allerdings noch nicht.

Wie viel kostet Warhammer Plus? Zum Abo-Modell und den Preisen gibt's ebenfalls noch keine konkreten Infos. Wahrscheinlich erfahren wir in den nächsten Wochen mehr. Sicher ist, dass Warhammer Plus auf Smart-TVs und als App für iOS und Android zur Verfügung stehen wird.

Welche Serien laufen bei Warhammer Plus? Sämtliche Serien sind animiert, allerdings in ganz verschiedenen Stilen, von 2D-Cartoons bis zum Fotorealismus scheint alles dabei zu sein. Also ähnlich wie in Love, Death & Robots, nur mit Serien statt einzelnen Folgen.

Die Titel von elf Warhammer-Serien sind bereits bekannt:

Hammer and Bolter: Eine Anthologie, die Kurzgeschichten aus beiden Warhammer-Franchises erzählt.

Eine Anthologie, die Kurzgeschichten aus beiden Warhammer-Franchises erzählt. Interrogator: Darin geht es um einen Mann, der Rache für einen ermordeten Inquisitor des Imperiums sucht.

Darin geht es um einen Mann, der Rache für einen ermordeten Inquisitor des Imperiums sucht. Pariah Nexus: In dieser Serie geht es um die Necrons.

In dieser Serie geht es um die Necrons. Angels of Death: Zehnteilige Serie mit Episoden von etwa zehn Minuten Länge, die sich um einen Trupp Blood Angels dreht.

Zehnteilige Serie mit Episoden von etwa zehn Minuten Länge, die sich um einen Trupp Blood Angels dreht. Blacktalon

Iron Within

Altar of Wrath

High Lords

Broken Lance

Astartes II

The Exodite

Sowohl die düstere Sci-Fi-Welt von Warhammer 40K als auch das Fantasy-Universum Age of Sigmar sollen Serien-Ableger bekommen. Dieser erste Teaser gibt euch schon mal einen kleinen Einblick:

Games Workshop hat in den vergangenen Monaten bekannte Warhammer-Animationsexperten wie Syama Petersen rekrutiert. Er hat die Fan-Serie Astartes erschaffen, die laut der Titelliste nun eine offizielle Fortsetzung bekommt.

Auch an der Spielfront gibt es Neues von Warhammer: Mit Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground erscheint das erste Rundentaktik-Spiel zum Fantasy-Universum. Große Hoffnungen ruhen auch auf Battlesector, das spektakuläre Kämpfe verspricht, aber noch ein Stück mehr Feuer braucht.