CoD Warzone 2 und MW2: Dieses Wochenende könnt ihr Waffen leveln wie noch nie

Die Lieblingswaffen auf das gewünschte Level bringen, kann in CoD Warzone 2 und Modern Warfare 2 viel Zeit kosten. Wenn euch die Zeit zu wertvoll ist, dann solltet ihr jetzt aufpassen: Dieses Wochenende könnt ihr doppelt so schnell eure Schießeisen aufleveln – genauer gesagt sogar schon jetzt.

Wie ihr noch effektiver XP farmt, erklären wir in folgendem Guide:

12 2 CoD Modern Warfare 2 und Warzone So levelt ihr Waffen schnell und spaßig auf Max Level

Alle Infos zum Event

Start: Die extra XP erhalten PlayStation-Spieler schon seit dem 14. Dezember, auf allen anderen Plattformen läuft das Event seit dem 15. Dezember.

Ende: Am Montag, dem 19. Dezember um 19 Uhr ist es auch schon wieder auf allen Plattformen vorbei.

Doppel-XP für was? Den XP-Boost erhaltet ihr zum Waffen leveln, als auch für euren Account Rang. Der Battle Pass ist davon aber nicht betroffen.

Warum überhaupt? Der Anlass des XP-Boosts ist der Start von Season 1 Reloaded am 14. Dezember. Dabei handelt es sich um den Midseason Patch für MW2 und Warzone 2. Außerdem ist Modern Warfare 2 auch noch das gesamte Wochenende kostenlos spielbar! Wundert euch also nicht, wenn ihr auf ein paar unerfahrene Gegner trefft. Alle weiteren Gratis-Spiele am Wochenende könnt ihr hier nachlesen:

1 0 Kostenlos bei Steam & Epic Am Wochenende gibt's 6 coole Spiele gratis

Was steckt in Season 1 Reloaded drin?

Das dicke Update enthält einige Neuerungen, unter anderem kehrt die beliebte Map Shipment zurück, ist aber anders als gewohnt. Außerdem könnt ihr zwei neue Operator freischalten, das Sturmgewehr mit dem Namen Chimera hat es ins Spiel geschafft und der erste Raid ist da. Alle Infos in der Übersicht könnt ihr hier finden:

63 5 CoD Warzone 2 & MW2 Season 1 Reloaded - Alle Infos zu den neuen Inhalten

Wenn ihr allgemeine Tipps für MW2 und Warzone 2 sucht, dann seid ihr hier bei der richtigen Adresse: Wir liefern euch Guides für die besten Landing Spots in Warzone 2, die besten Waffen, wie ihr alle Operator freischaltet und vieles mehr. Hier findet ihr alle Guides im Überblick.

Werdet ihr dieses Wochenende Call of Duty rauf und runter spielen oder sind euch die Extra-XP nicht so wichtig? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!