Kostenlos bei Steam & Epic: Am Wochenende gibt's 6 coole Spiele gratis

Zwar ist Weihnachten erst nächste Woche, doch schon jetzt gibt's reichlich Geschenke auf Steam und im Epic Store. Insgesamt fünf Spiele sind am Wochenende kostenlos und wie immer gilt: Einige könnt ihr nur wenige Tage gratis spielen, andere für immer behalten.

Übrigens verschenkt auch GOG im Rahmen seines Winter Sales aktuell Spiele - mehr dazu erfahrt ihr hier:

13 4 GOG startet Winter-Sale Über 4.000 reduzierte Spiele und Geschenke

Highlight der Woche: CoD Modern Warfare 2

14:32 Call of Duty: Modern Warfare 2 - Multiplayer-Test: MW2 stolpert zum Erfolg

Genre: Shooter | Entwickler: Infinity Ward | Kostenlos spielbar bis: 19. Dezember 2022

Das Battle Royale Warzone 2 ist ja ohnehin kostenlos, aber wenn ihr nun Lust auf den regulären Multiplayer-Modus bekommen habt, ist jetzt die beste Gelegenheit, um in CoD Modern Warfare 2 hineinzuschauen.

Einerseits ist diese Woche das große Mid-Season Update Season 1 Reloaded gestartet, das neue Waffen, eine legendäre Map und erstmals in der CoD Geschichte auch Raids ins Spiel bringt:

0 1 CoD Modern Warfare 2 Der erste Raid ist da - alle Fragen zu "Atomgrad" beantwortet

Andererseits läuft aktuell das erste richtige Doppel-XP-Event, sodass ihr aktuell viel schneller euer Spielerkonto sowie eure diversen Waffen hochleveln könnt.

Weitere kostenlose Spiele

Assassin's Creed Valhalla

Das vor rund zwei Jahren erschienene AC Valhalla ist endlich komplett, der letzte DLC ist kürzlich erschienen. Das Grundspiel könnt ihr jetzt kostenlos anspielen, mit der begrenzten Spielzeit werdet ihr in der massiven Open World aber nicht weit kommen.

Kostenlos spielbar bis: 19. Dezember 2022 (Hier gehts zum Spiel auf Steam)

37 10 AC Valhalla Nachtest: Zwei Jahre später endlich ein richtig gutes Assassin's Creed?

FIFA 23

FIFA 23 ist dank Next-Gen-Features endlich optisch und spielerisch wieder ein richtig guter Serienteil geworden, nur der beliebte Karrieremodus wurde wieder etwas vernachlässigt. Dafür gibt's aktuell aber einen WM-Modus.

Kostenlos spielbar bis: 19. Dezember 2022 (Hier gehts zum Spiel auf Steam)

10:16 FIFA 23 - Test-Video zum letzten FIFA von EA

Generation Zero

Im Koop-Shooer Generaton Zero müsst ihr mit euren Freunden eine Alien-Invasion im Schweden der 80er-Jahre überleben.

Kostenlos spielbar bis: 19. Dezember 2022 (Hier gehts zum Spiel auf Steam)

New World

Amazons Open-World-MMORPG New World gibt's am Wochenende ebenfalls kostenlos. Falls das neue WoW Dragonflight nichts für euch ist, ihr aber dennoch Lust auf ein MMO habt, könnte New World einen Blick wert sein.

Kostenlos spielbar bis: 19. Dezember 2022 (Hier gehts zum Spiel auf Steam)

13:02 Wie gut ist New World jetzt wirklich?

Weihnachts-Aktion bei Epic

Seit dem 15. Dezember läuft die fünfzehntägige Weihnachts-Aktion bei Epic:

29 4 Epics Gratis-Aktion 15 Tage ein Spiel geschenkt, welches gibt's heute?

Hier bekommt ihr jeden Tag um Punkt 17 Uhr ein kostenloses Spiel, letztes Jahr gab es dort einige richtig gute Spiele wie Control, Prey oder die Tomb Raider Collection - täglich hereinschauen lohnt sich definitiv!

Werdet ihr dieses Wochenende in Modern Warfare 2 reinschnuppern oder spielt ihr lieber eines der anderen kostenlosen Titel? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!