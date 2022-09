Was sind Raids in CoD MW2? Neuer Koop-Modus fliegt aktuell komplett unter Radar

Der Multiplayer von Call of Duty Modern Warfare 2 wurde erst vor kurzem enthüllt, und nun konnten auch außerordentlich viele Spielerinnen und Spieler bei der offenen Beta Hand anlegen. Kein Wunder also, dass über alle möglichen Themen diskutiert wird, von zu niedriger Time to Kill bis zum fehlenden 3D-Spotting. Kaum gesprochen wird dagegen über den vollkommen neuen Koop-Modus: die Raids. Was in diesen drinsteckt, können uns aber schon offizielle Infos und Insider verraten.

Was sind Raids in Modern Warfare 2?

Von offizieller Seite gibt es bisher nur wenige Infos zu den Raids in Modern Warfare 2. Im Blogeintrag zur Enthüllung des Multiplayers heißt es lediglich:

Raids wurden für später in diesem Jahr nach dem Start für Spieler:innen von Modern Warfare II bestätigt und sind eine völlig neue Erfahrung für die Spielreihe. Es ist ein Koop-Erlebnis für drei Spieler:innen, das Teamwork und strategisches Denken zum Lösen von Rätseln zwischen intensiven Kämpfen erfordert.

Während uns diese Beschreibung eine grobe Vorstellung vom neuen Spielmodus gibt - wir bestreiten zu dritt Kämpfe gegen die KI und lösen wohl mehrere Rätsel - will der bekannte Insider Tom Henderson noch mehr über die Raids herausgefunden haben.

Weitere Details zu Raids von Tom Henderson

Henderson berichtet auf der Website Insider Gaming von weiteren Details zu den Raids, die ihm von Quellen zugetragen worden seien. Außerdem bezieht er sich auf mögliche Hinweise in den Spieldateien.

Genauere Informationen gibt es zum ersten Raid: Hier sollen wir angeblich eine U-Boot-Basis infiltrieren. Dabei müssen wir uns teilweise unter Wasser fortbewegen und zu dritt einen Sauerstoff-Behälter teilen. Außerdem müssen wir wohl zwei Rätsel lösen, eines davon soll sich auf Zahlen beziehen, bei dem anderen geht es um ein Labyrinth unter Wasser. Vielleicht handelt es sich hierbei auch um die Aufgabe mit dem Sauerstoff-Behälter.

Raids bekommen wahrscheinlich eigene Maps: Henderson berichtet weiterhin, dass beim Datamining gefundene Bilder darauf hinweisen, dass die Raids ihre eigenen Karten bekommen. Außerdem soll es sich stets um ähnliche Infiltrations-Szenarien wie bei der U-Boot-Basis handeln.

Wie Destiny, nur taktischer: Eine weitere Quelle gibt an, dass die Raids dem Koop-Shooter Destiny ähneln sollen, sich aber taktischer spielen. So müssten sich die Spieler immer gut untereinander koordinieren, um Erfolg zu haben. Taktisch geht es auch in Spiel-Modi wie Gefangenenrettung zu, von dem wir euch hier ungeschnittenes Gameplay zeigen:

In Modern Warfare 2 spielen Kämpfe gegen die KI übrigens nicht nur in den Raids eine große Rolle. Auch der an Escape from Tarkov erinnernde DMZ-Modus setzt unter anderem auf feindliche KI-Gruppen. Alle Infos hierzu findet ihr in unserem Artikel.

Was haltet ihr vom Raid-Modus? Freut ihr euch, auch mal mit Freunden nur gegen die KI antreten zu können? Oder werft ihr euch lieber in gnadenlose Multiplayer-Matches gegen menschliche Gegner? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare!