Weihnachts-Event in Borderlands 3: Alle Shift Codes und Geschenke

Nachdem alle Kammerjäger im Herbst bereits das große Halloween-Event in Borderlands 3 zelebrierten, findet jetzt zu Weihnachten natürlich eine etwas besinnlichere Aktion statt. Weltbewegende Ingame-Änderungen wie während Bloody Harvest sind zwar nicht zu erwarten, dafür überschüttet euch Gearbox aber mit Geschenken in der Form von Shift Codes.

Seit dem 13. Dezember veröffentlichen die Entwickler jeden Tag auf Twitter einen Neuen Code, mit dem ihr einen jeweils anderen Gegenstand freischalten könnt. Sogenannte Geschenke des Wahnsinns. Dabei handelt es sich sowohl um Skins, als auch außergewöhnliche Waffen.

Wie lange läuft das Event? Insgesamt werden im Laufe der Festivitäten acht Geschenke verteilt. Ihr könnt euch also noch bis zum 20. Dezember auf weitere Goodies freuen. Die Codes können noch bis zum 11. Januar 2020 eingelöst werden. Danach sind sie ungültig.

Alle Shift Codes des Weihnachtsevents

Bislang wurden bereits vier Shift Codes über den Twitter-Account von Borderlands 3 an die Spieler ausgeteilt. Vier weitere werden in den nächsten Tagen folgen. Wir werden die Liste dann entsprechend ergänzen.

Tag 1: W9WTT-FSFTZ-5WRZR-63BB3-WK6WT

Is that peppermint or blood? Only one way to find out! Unwrap this festive ECHO skin by redeeming this SHiFT Code in #Borderlands3!



W9WTT-FSFTZ-5WRZR-63BB3-WK6WT



? https://t.co/aMUrF8QJoh pic.twitter.com/2QeuZsDKN6 — Borderlands 3 (@Borderlands) December 13, 2019

Tag 2: WSW33-HSFJ9-CWRZF-6J3B3-JF6BF

Shoot your eye out this Mercenary Day with a brand-new Legendary Assault Rifle. Redeem it in #Borderlands3 via the SHiFT Code below!



WSW33-HSFJ9-CWRZF-6J3B3-JF6BF



? https://t.co/aMUrF8QJoh pic.twitter.com/UqWoFKtkig — Borderlands 3 (@Borderlands) December 14, 2019

Tag 3: KZC3B-33Z39-5CFSX-6BTJ3-RWFZF

With this ECHO skin so bright, won't you fight and slay tonight? Redeem in #Borderlands3 via the SHiFT code below!



KZC3B-33Z39-5CFSX-6BTJ3-RWFZF



? https://t.co/aMUrF8QJoh pic.twitter.com/YCPEcx9cUd — Borderlands 3 (@Borderlands) December 15, 2019

Tag 4: WS5J3-WTZJZ-WKRH6-RJ3TJ-JSZHC

This sharpened candy cane weapon trinket may not be deadly, but it sure is tasty. Redeem via the SHiFT code below in #Borderlands3!



WS5J3-WTZJZ-WKRH6-RJ3TJ-JSZHC



? https://t.co/aMUrF8z8wJ pic.twitter.com/xdVBEEHE61 — Borderlands 3 (@Borderlands) December 16, 2019

Wie werden die Codes eingelöst?

Um eure Geschenke auszupacken, benötigt ihr einen eigenen Shift-Account. Danach könnt ihr entweder über die offizielle Borderlands-Website, auf der Shift-Seite des Entwicklers Gearbox oder gleich im Social-Menü direkt im Spiel eure Codes einlösen. Die Goodies erscheinen danach in eurem Postfach im Spiel, wo ihr sie jederzeit abholen könnt.

