Borderlands 3 erhält am 19. Dezember 2019 mit Moxxi's Heist of the Handsome Jackpot seine erste kostenpflichtigen Story-Erweiterung. Gearbox hat nun einen dreizehnminütigen Gameplay-Trailer veröffentlicht, der einen ersten Einblick in die Hallen des von Handsome Jacks geliebten Casinos gewährt.

Chaos im Casino

Das Etablissement, welches den Namen The Handsome Jackpot trägt, hat schon deutlich bessere Tage gesehen. Im Video sehen wir, dass das Casino von Plünderern und anderen Herumtreibern überrannt wurde - und auch einen kurzen Kampf mit dem Mini-Boss Third Rail bekommen wir gezeigt.

Der DLC soll neben dem neuen Gebiet inklusive Haupt- und Nebenmissionen auch neue Gegner, Bosse und haufenweise legendären Loot in Form von Waffen, Ausrüstung und Kosmetikgegenständen bieten.

Die Inhalte der Erweiterung ist für alle Spieler gedacht, die mindestens Level 13 erreicht und die Sanctuary 3 freigeschaltet haben. Der DLC kann einzeln erworben werden, aber ist natürlich auch Teil des Season Pass, der noch drei weitere Erweiterungen liefern wird.

Neuer Hotfix beendet Halloween-Event

Zusätzlich zum Gameplay-Video gibt es auch - wie jede Woche - einen neuen Hotfix für Borderlands 3. Das aktuelle Update beendet nach knapp zwei Monaten das Halloween Event »Bloody Harvest« und behebt außerdem noch einige Fehler.

So wird unter anderem ein Bug gefixt, bei dem Loot auf der »Slaughter Star 3000« manchmal in unerreichbare Bereiche fiel. Auch wurde der Bewegungsgeschwindigkeitsbonus durch Amaras Fähigkeit »Achtsamkeit« entschärft, da dieser in Kombination mit der Klassen-Mod »Spiritueller Fahrer« manchmal extrem hoch ausfiel.

