Erst gewünscht dann ignoriert: Welches Steam-Spiel versauert am längsten auf eurer Wunschliste? Wir fangen an

Einer unserer Redakteure glaubt auch nach über zehn Jahren noch daran, irgendwann den Bus Simulator von seiner Wunschliste zu streichen. (Mit Gemini-KI modifiziert)

Wir alle wollen immer mehr Spiele spielen, als wir jemals könnten. Das ist einfach nur natürlich, wenn man einerseits riesiger Fan dieses Mediums ist, andererseits aber reale Verpflichtungen hat. Daher existiert ja auch der allseits gerühmte Pile of Shame. Also eine Sammlung an Spielen, die wir unbedingt spielen wollten, es aber bis heute immer noch nicht getan haben.

Die Wunschliste bei Steam macht das oft mehr als deutlich. Denn gerade hier sammeln sich natürlich haufenweise Titel, die wir uns ganz, ganz, ganz fest vornehmen zu spielen! Auf die wir uns vielleicht sogar richtig freuen! Aber dann bleiben sie dort einfach liegen und geraten in Vergessenheit.

Wir wollen diesmal nicht wissen, wie viele Spiele auf eurer Wunschliste versauern. Wir sind ja keine Unmenschen. Wir wollen nur wissen, welches Spiel dort am allerlängsten schon sehnsüchtig auf eure Zuneigung wartet! Wir haben uns natürlich wie so oft erst selbst gefragt.

PLUS 15:06 »Seit 10 Jahren auf meinem Pile of Shame« - GameStar 08/15 im Rückblick

Diese Spiele liegen bei uns seit Jahren nur herum

Fabiano Uslenghi: Bei mir ist es das eigentlich visuell super schöne und wunderbar verträumte Seasons after Fall, das seit fast 10 Jahren auf meiner Wunschliste hockt. Eigentlich benutze ich die Wunschliste von Steam so gut wie nie und Seasons after Fall war ironischerweise das erste Mal, dass ich ein Spiel auf die Wunschliste gepackt habe – nach einem Testvideo von GameStar, unter dem ihr noch heute einen Kommentar von mir findet. Dort behaupte ich, dass es auf jeden Fall gekauft wird. Tja.

Miffy Höftmann: Bei mir ist es Dark Souls 2, seit 2020. Ich hab ja aber auch gerade erst ausgemistet. Leider sind FromSoft-Spiele nie für mehr als 50 Prozent Rabatt drin, also warte ich vergebens auf einen echten Schnapper.









Dimitry Halley: Der Munich Bus Simulator am 8. April 2014! Ich war damals neu in der Stadt und dachte mir: Hey, vielleicht lernst du virtuell dann mal sämtliche Straßen und Viertel kennen, ohne dass du sie im echten Leben allesamt abklappern musst. Aber die Münchner Mietpreise waren damals schon ... sportlich, das Geld entsprechend knapp, deshalb wollte ich's mir aufsparen, bis das Spiel irgendwann mal im Sale landet. Das ist jetzt zwölf Jahre her.

Natalie Schermann: Song of Horror seit 12. Dezember 2019. Eigentlich hätte ich richtig Bock auf das Horrorspiel, aber die Perma-Death-Mechanik schreckt mich seit fast 7 Jahren so sehr ab, dass es einfach noch nie im Warenkorb gelandet ist.









0:56 Grusel-Schocker Song of Horror stellt die Complete Edition im Trailer vor

Paul Aelis: Wenn ich mich nicht irre, ist das sogar noch Rocket League. Hinzugefügt am 17. Mai 2017. Mittlerweile gibt's das ja sogar gar nicht mehr auf Steam.











Mary Marx: The Longest Journey seit 2016. Das hab ich oldschool auf Disk gespielt, überlege aber seit 10 Jahren, es nochmal via Steam zu kaufen.









Jesko Buchs: Bei mir der Microsoft Flight Simulator (2020). Der war damals nie ordentlich im Sale, weil Microsoft immer wollte, dass man ihn im Xbox Store kauft. Hab ich natürlich nicht gemacht und stattdessen mit einem Freund die Steam-Bibliothek geteilt, der den Flight Sim hatte. Seitdem versauert er auf der Wunschliste – und ich hab mittlerweile nen Game Pass, wo das Spiel eh inklusive ist.

Valentin Aschenbrenner: Eine gute Story rettet so gut wie jeden soliden Shooter und über die Handlung von Spec Ops: The Line habe ich bisher wirklich nur Großartiges gehört! Warum habe ich mich dann bis heute nicht ins Herz der Finsternis gewagt? Zu viele andere Spiele haben in der Zwischenzeit meine Aufmerksamkeit für sich beansprucht und mittlerweile habe ich mich dem PC tatsächlich ein kleines bisschen entwöhnt: Um nach Feierabend eine klarere Linie (hehe) zwischen Arbeit und Freizeit zu ziehen, bevorzuge ich aktuell meine Konsolen. Es liegt nicht an dir, Spec Ops, sondern an mir.

4:55 Spec Ops: The Line - Test-Video zum Wüsten-Shooter

Tillmann Bier: Wasteland 2, seit dem 10. Juni 2016. Damals war ich wegen Fallout 4 noch voll im Ödland-Fieber und hab nach Spielen gesucht, die auf ähnliche Knöpfe drücken. Hab es dann aber nie gekauft und stattdessen noch 2.000 Stunden in Fallout 4 nachgelegt.







Aron Brockmann: mpire TV Tycoon, seit dem 22. Dezember 2015. Das war recht frisch erschienen und ich dachte mir, sowas wie Mad TV würde ich gern nochmal spielen. Ich kauf es, wenn ich mal wirklich Bock drauf hab. Das ist dann nie passiert.







Dennis Zirkler: Bei mir ist es The Bornless, seit 20. Januar 2024. Einfach aus dem Grund, weil es noch nicht erschienen ist. Und ja, ich räume meine Wunschliste regelmäßig auf!









Tristan Gudenrath: Ich habe Project Zomboid seit dem 10. November 2015 auf der Steam-Wunschliste. Die Vorstellung eines so komplexen postapokalyptischen Survivalspiels faszinierte mich als eingefleischten Zombie-Fan seit jeher. In der Praxis spiele ich aber fast nie am PC, weil er für mich in erster Linie ein Arbeitsgerät ist. Und immer dann, wenn ich doch mal auf Steam nach Futter geschaut habe, war das Spiel nicht im Sale.

Johann-Martin Lagner: Game of Thrones: A Telltale Games Series hinzugefügt am 2. Dezember 2014. Wollte ich, nachdem Bücher und die ersten Staffeln der Serie mich so begeistert hatten, unbedingt mal spielen. Allerdings kam immer ein anderes Spiel dazwischen. 2018 musste das ursprüngliche Entwicklerstudio Telltale Games Insolvenz anmelden und abgelaufene Lizenzrechte sorgten letztendlich dafür, dass das Spiel mittlerweile gar nicht mehr im Steam-Shop verfügbar ist. Ups.

Wie ihr seht, liegen bei einigen von uns bestimmte Spiele schon über zehn Jahre lang auf der Wunschliste. Wie wir euch aber so kennen, knackt ihr unsere Rekorde locker! Doch selbst wenn nicht, wollen wir wissen, wie lange ihr eure einst mit Spannung erwarteten Spiele letztlich auf der Wunschliste verstauben lasst! Schreib es liebend gerne in die Kommentare!