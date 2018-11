Im Jahr 2015 erwarb Paradox die Rechte an World of Darkness von CCP Games. Ein erstes Spiel kündigte man Anfang letzten Jahres an: Werewolf: The Apocalypse Earthblood wird von Cyanide (Styx: Master of Shadows, Blood Bowl) entwickelt und von Bigben gepublished. Jetzt wissen wir zudem den geplanten Release des Action-Rollenspiels: 2020 soll es soweit sein und ihr dürft wieder in die düstere Welt um Vampire, Werwölfe und andere mythologische Wesen eintauchen..

Darum geht's in Werewolf: The Apocalypse

Werewolf: The Apocalypse Earthbound basiert auf dem klassischen Rollenspiel von White Wolf Publishing. Ihr übernehmt die Rolle von Cahal, einem verbannten Werwolf, Garou genannt, der gezwungen wird zu seinem Clan zurückzukehren und diesem zu helfen.

Er muss seine ungebändigte Wut zähmen, um all jene zu bestrafen, die die Welt verschmutzen und zerstören. Cahal wird dabei eine wichtige Rolle im Krieg der Garou gegen eine mächtige Firma namens Pentex spielen, deren Ziel es ist, die Balance der Natur zu stören. Entsprechend werden auch die Wyrm einen Auftritt im RPG haben: Eine übernatürliche Kraft, welche nach der Apokalypse strebt.

Über Gameplay und ähnliches ist bisher nur bekannt, dass es ein Action-Rollenspiel werden soll. Die offizielle Pressemeldung geht aber nicht weiter darauf ein. An Bildmaterial gibt es bisher nur das als Teaserbild genutzte Artwork.

Erstes World-of-Darkness-Spiel seit Vampire: The Masquerade

Der Titel von Cyanide ist das erste Spiel im World-of-Darkness-Universum seit Vampire: The Masquerade Bloodlines von 2004. Bloodlines war der erste Titel auf Basis der Source Engine von Valve und nutzte diese Technologie noch bevor der Steam-Entwickler selbst sie bei Half-Life 2 einsetzte.

Die Rückkehr der Oldschool-RPGs - Video: Warum ein über 20 Jahre altes Genre wieder boomt (Plus)

World of Darkness wurde 1991 mit der Veröffentlichung von Vampire: The Masquerade erschaffen. Das erhielt im Jahr 2000 mit Vampire: The Masquerade Redemption auch eine Videospielumsetzung. In dem spielt ihr einen Kreuzritter aus dem 12. Jahrhundert, der stirbt und darauf in der modernen Zeit als Vampir erwacht. Hier macht er sich auf die Suche nach seiner großen Liebe, der Nonne Anezca. Je nachdem wie menschlich ihr im Laufe der Geschichte bleibt, schaltet ihr eines von drei Enden frei.

Das Universum selbst präsentiert euch eine düstereren Version unserer heutigen Welt, in der die Unterschiede zwischen arm und reich viel stärker ausgeprägt sind. Die Menschheit wird hier zu den Spielfiguren übernatürlicher Wesen wie Vampiren und Werwölfen.