Star Citizen: Wie ist eure Meinung zum umstrittenen Weltraum-MMO?

Wenn wir für jede Seite mit Star-Citizen-Kommentaren einen Cent hätten ... nun, dann könnten wir uns inzwischen wahrscheinlich das Einsteiger-Game-Package im Shop des Weltraum-MMOs kaufen und mit der Alpha losspielen.

Manchmal scheint es so, als hätte jeder eine Meinung zum größten Crowdfunding-Projekt aller Zeiten, das mittlerweile eine halbe Milliarde US-Dollar von Fans eingesammelt hat. Star Citizen bewegt die Spieler nicht nur, es spaltet sie auch oftmals. Wie sehr, das wollen wir ein für alle Mal mit einer Umfrage unter GameStar-Lesern klären.

Wir berichten in dieser Woche besonders ausführlich über Star Citizen, denn nach der gestrigen Citizencon stehen auch das Jubiläum der Ankündigung und des Starts der Kickstarter-Kampagne an. Mehr dazu lest ihr in unserer Themenwoche »10 Jahre Star Citizen«, eine Übersicht über alle Inhalte findet ihr hier:

Was haltet ihr von Star Citizen?

Jetzt seid ihr gefragt: Wie gefällt euch Star Citizen? Seid ihr vielleicht schon als Backer im Online-Universum unterwegs? Oder wollt ihr warten, bis das MMO tatsächlich fertig ist. Habt ihr gar nur Interesse an Squadron 42? Oder glaubt ihr, dass das Projekt von Chris Roberts eh nie fertig wird? Stimmt jetzt in unserer Umfrage ab! Natürlich freuen wir uns wie immer auch über eure ausführlichen Eindrücke, für die wir euch aufgrund des zu erwartenden Moderationsaufwands einen Platz im Forum reserviert haben!

Star Citizen befindet sich weiterhin in Entwicklung, Käufer haben aber Zugriff auf eine Alpha-Version. Diese wird regelmäßig aktualisiert und erweitert, derzeit sind jedoch lediglich 50 Spieler pro Server erlaubt - in einzelnen Testfällen auch 100. Im Podcast sprachen wir zuletzt mit zwei Experten aus der Community über den Fortschritt des Projekts:

Squadron 42 ist die ursprünglich für 2014 angekündigte Singleplayer-Kampagne, die zwischendurch mit aufwendiger gestalteten Planeten und einer größeren spielerischen Freiheit zwischen Missionen aufgebohrt wurde. Sie soll eine cineastische Präsentation samt per Motion Capture ins Spiel übertragenen Hollywood-Schauspielern und viele Dutzend Stunden Einzelspielerspaß bieten.

Wir freuen uns auf eure Stimmen und Meinungen, die wir anschließend in einer Auswertung aufbereiten werden.