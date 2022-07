Wir präsentieren GameStar Tech: Wer wir sind und was wir vorhaben

Als wir mit GameStar starteten – also 1997– hieß Hardware noch alle zwei bis drei Jahre die Grafikkarte wechseln, regelmäßig die Festplatte defragmentieren und so lange an den Windows-Treibern rumfummeln, bis man das Spiel der Wahl endlich zum Laufen gebracht hat.

Heute ist unsere Gaming-Realität viel komfortabler, aber eben auch viel komplexer. Wir können das neue Halo via Xbox App, über Steam oder dank der Cloud sogar auf dem Handy spielen. Treiber aktualisieren sich automatisch, aber nicht immer ist das sinnvoll.

Und nicht immer geht es um mehr FPS, sondern Bildqualität, Sound, Latenz, Stromverbrauch oder Rechner-Lautstärke sind uns inzwischen genauso wichtig. Gleichzeitig spielen immer mehr Gadgets und technische Geräte in unserer Freizeit und in unserem Leben eine immer größere Rolle. All dem wollen wir mit GameStar auch in Zukunft Rechnung tragen.

Unseren FAQ-Artikel zum Tech-Launch gibt es auch zum Hören - als Podcast mit Technik-Abteilungsleiter Mirco, GameStar-Chefredakteur Heiko und Apfelsaft auf dem Laptop:

Dieser Inhalt ist Teil von GameStar Tech , unserer brandneuen GameStar-Marke für alles rund um Technik, egal ob für Spieler oder Tech-Fans: Gaming-Hardware, Smartphones, Gadgets & mehr. Alle Tech-Inhalte erkennt ihr fortan an dem Lila-Branding mit neuem Logo. Mehr Infos.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Spotify, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Spotify-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Spotify angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Spotify-Inhalt

Tech für Techies

Deshalb ist es jetzt für uns an der Zeit, den nächsten Gang einzulegen. Oder besser gesagt: den Turbo zu zünden. Wir stocken das Hardware-Kernteam, das sich bislang hauptsächlich um Grafikkarten, Prozessoren und PC-Building gekümmert hat, gewaltig auf.

Neben Nils und Alex, unseren beiden Allzweckwaffen für alles, was im und am PC zu finden ist, gesellen sich bereits jetzt Software- und Grafik-Engine-Spürnase Sören sowie unser Smartphone-Guru Patrick dazu. Bis September planen wir allein das Tech-Redaktionsteam nochmal zu verdoppeln - das ebenfalls aufgestockte Deal- und Kaufberatungs-Team mit ebenfalls fünf Redakteurinnen und Redakteuren noch gar nicht eingerechnet. Denn wir wollen nicht nur über Gaming-Hardware, sondern auch über viele andere Themen berichten, die Tech-Herzen höher schlagen lassen - egal ob coole Gadgets wie Drohnen, komfortable Smart Home-Geräte wie Saugroboter oder brandneue Fernseher.

Da wir mit dieser Themenvielfalt einen breiteren Bogen schlagen, als ihr es zumindest in den letzten Jahren von der klassischen GameStar.de gewohnt seid, wollen wir unsere neuen Inhalte auch unter einem neuen Namen bündeln: GameStar Tech. Hierfür gibt es nicht nur eine eigene neue Tech-Homepage. Jeder Artikel, jedes Video, jeder Inhalt von GameStar Tech wird ab sofort optisch auf GameStar.de erkennbar unter der neuen Marke dargestellt.

So sieht GameStar Tech aus

Live-Darstellung mit Fehlern

Aktuell haben wir noch mit einem Schluckauf zu kämpfen, weswegen es noch zu fehlerhaften Darstellungen kommt. Wir arbeiten bereits daran.

Bei der Gestaltung von GameStar Tech lagen uns zwei Dinge besonders am Herzen. Zum einen die Vertrautheit und Nähe zur GameStar, schließlich verbindet uns im Grunde die gleiche Leidenschaft, egal ob für Spiele oder für Technik - und zwar über Gaming-Hardware hinaus. Wir lieben Games. Wir lieben Tech. Und wir lieben es umso mehr, jeden Tag über Themen für die Leserinnen und Leser zu schreiben, denen es genauso geht.

Zum anderen wollten wir aber auch betonen, dass Tech auf GameStar einen eigenen Kosmos bildet - eben eher für die Technik-Begeisterten unter euch, die gern in den Untiefen der Windows-Einstellungen forschen oder regelmäßig die Switches ihrer mechanischen Tastatur austauschen und Spaß daran haben.

Alle Tech-Inhalte erscheinen fortan mit einem eigenen Branding - inklusive neuem Logo, einem wunderschönen Lila als Markenfarbe und neuem Navigationsmenü. Dieses ermöglicht es euch - und das war uns besonders wichtig - mit nur einem Klick jederzeit zur GameStar-Startseite zurück zu wechseln.

GameStar Tech (nachher) GameStar Hardware (vorher)

Umgekehrt findet ihr auch im Navigationsmenü auf GameStar.de prominent einen Menüpunkt “Tech”, der euch auf die GameStar Tech-Homepage führt. Sie bündelt alle Inhalte und ist die erste Anlaufstelle für euch, wenn ihr Tech- und Hardware-Inhalte auf GameStar sucht. Und natürlich werden weiterhin relevante Hardware-Artikel und -Videos auf der GameStar-Startseite sowie im Ticker sichtbar sein.

​​Wir wissen, dass euch im Zuge dieser Veränderung haufenweise Fragen unter den Nägeln brennen. Daher möchten wir euch im Folgenden FAQ die wichtigsten Antworten auf jene Fragen liefern, die uns zum Thema “Warum Tech auf GameStar.de?” in den Kommentaren oder im Forum gestellt wurden. Insbesondere warum wir uns entschieden haben, dieser Themenwelt eine eigene Marke zu widmen.

Warum sind Tech und Hardware für GameStar so ein wichtiges Thema?

Weil wir gern an Technik herumfummeln. Wenn sich Nils nicht gerade um seine Zwillingstöchter kümmert, hängt er am liebsten mit der Nasenspitze in Benchmark-Testsystemen und vergleicht akribisch die Performance diverser Grafikkarten. Niemand optimiert seine PC-Komponenten (und sein Kabelmanagement, auch wenn nicht immer erfolgreich) so beflissen wie Alex. Es gibt keine Software-Einstellung, die Sören in den selbst komplexesten Schachtelmenüs nicht findet. Und wir kennen keine Person, die mehr Smartphones in der Hand hatte als Patrick.

Wir lieben Technik, ganz egal, wo sie in unserem Alltag zum Einsatz kommt. Und wir sehen, dass es unseren Leserinnen und Lesern genauso geht. Smartphones wie das neueste iPhone oder Samsung Galaxy sind für viele unserer User beispielsweise ebenso interessant wie der neueste Gaming-Monitor oder ein Vergleich der neusten Grafikkarten.

Wir wissen, dass es eine starke Überschneidung zwischen Gaming- und Technik-affinen Usern gibt. Bereits jetzt machen Tech-Inhalte bis zu 25% unserer Gesamtreichweite aus. Was auch nicht überraschend ist, schließlich zocken die meisten von euch nicht nur am PC oder oder an einer Konsole samt Monitor/TV und Peripheriegeräten zu Hause, sondern besitzen auch ein Smartphone, ein Tablet oder einen Laptop. Zudem arbeiten immer mehr Leute im Home Office und sind auf der Suche nach neuen Geräten, Tipps oder besseren Software-Lösungen. Hier konnten wir mit unserem bisherigen verhältnismäßig kleinen Hardware-Team nur an der Oberfläche kratzen. Das wollen wir ändern.

Wir sehen eine riesige Chance darin, nicht nur Spielern und Spielerinnen, sondern auch Technik-Fans dabei zu helfen, mehr aus ihrem Hobby herauszuholen. Sei es, indem sie coole neue Gadgets finden oder einen neuen Software-Kniff kennenlernen. Das ist unsere Mission, unser Ziel, an dem wir täglich hart arbeiten.

Wie werden Hardware- und Tech-Artikel auf GameStar gelesen?

Tech-Content macht im Schnitt circa ein Viertel der Reichweite GameStar aus - Deals und Kaufberatungen wie die besten Gaming-Monitore inbegriffen. Dabei erreichen wir je nach Thema im Tech-Bereich bis zu 95 Prozent neue User, die GameStar.de zuvor entweder extrem selten (weniger als ein Besuch pro Monat) oder vielleicht sogar noch nie besucht haben. Das trifft insbesondere auf Smartphone-Inhalte wie etwa News zu Android-Features zu.

Ihr seht also: Auch wenn ihr euch nicht unbedingt für Android, Google Maps oder das kommende iPhone 14 interessiert - was auch vollkommen in Ordnung ist - finden es dennoch viele spannend. Tatsächlich werden solche Tech-Inhalte teils zwei- bis dreimal häufiger gelesen als News rund um Gaming-Hardware. Zum Vergleich: Die schicken NASA-Fotos stehen bei der Reichweite gleichauf mit einem Gerücht zur RTX 4090, und ein iPhone 14-Leak generierte im gleichen Zeitraum ebenso viele Seitenaufrufe wie unser katztastischer Test zu Stray.

Tech- und Hardware-Inhalte sind seit der Erstausgabe der GameStar ein elementarer Bestandteil unserer redaktionellen Arbeit. Und wir sehen, dass der Informations-, Beratungs- und Unterhaltungsbedarf in diesem Bereich immer mehr zunimmt. Darum stocken wir unser redaktionelles Team auf und darum erweitern wir unseren Themenbereich. Mit einem Auge auf die Zukunft, aber ohne zu vergessen wo wir herkommen. Wir wollen neue Leserinnen und Leser genauso für unsere Tech-Inhalte begeistern wie diejenigen, die uns schon seit 25 Jahren kennen und schätzen.

Was kann ich auf GameStar Tech erwarten - und was nicht?

Natürlich weiterhin Artikel rund um PC-Hardware, GPUs, CPUs und Co. Das sind schließlich unsere Wurzeln - ein Kernbereich, den wir in Zukunft sogar noch stark ausbauen werden. Freut euch auf mehr Tests, mehr Guides, mehr Kolumnen und mehr News rund um Gaming-Hardware, Gaming-Peripherie und Grafiktechnologien wie DLSS, FSR, Raytracing und Co.

Aber damit nicht genug. Außerdem dürft ihr auf GameStar Tech Inhalte rund um folgende Themenschwerpunkte erwarten:

PC Gaming

(Gaming-)Laptops

Windows

Apps & Software

Smartphones

Smart Home

Home Office

Audio / Video

Gadgets & Trends

Ihr seht also, wir bilden mit PC-Gaming, Laptops, Windows und Software einen Großteil der gewohnten “GameStar Hardware”-Welt ab und entfernen uns thematisch nicht allzu weit aus dem Wohn- bzw. Gaming-Zimmer. Konsolen-Hardware spielt natürlich auch eine Rolle, das Thema behandeln wir aber nicht so umfassend und tiefgehend wie unsere Schwesterseite GamePro.de, wo wir ebenfalls eine Vollzeitstelle für Tech & Hardware geschaffen haben.

Herkömmliche Elektro- oder Küchengeräte, E-Bikes oder E-Scooter sind vorerst nicht in unserem Fokus, was aber nicht heißt, dass wir nicht gelegentlich über sie berichten, siehe auch den unten eingefügten Segway-Trailer. Wir behalten uns eine gewisse Agilität vor und wagen gern Experimente wie zuletzt bei den Drohnen-Tests der DJI MINI 2 und Mini 3 Pro.

Für die genannten Themenbereiche haben wir uns einen spannenden Mix vorgenommen aus News, Guides, Tests und Kolumnen - denn wir wollen euch mit an unseren Tipps, Erkenntnissen und Erfahrungen teilhaben lassen. Besonders beliebt sind auch unsere Wissens-Artikel, die wir stärker forcieren werden.

Folgende Erwartungen werden wir nicht erfüllen können:

Kein Vollständigkeitsanspruch: Wir können auch mit deutlich mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht über jede Kleinigkeit bei Prozessoren, Grafikkarten und Co. berichten. Wir wägen stets ab, welche Themen relevant für euch sein könnten und versuchen, einen bestmöglichen Mix anzubieten.

Wir können auch mit deutlich mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht über jede Kleinigkeit bei Prozessoren, Grafikkarten und Co. berichten. Wir wägen stets ab, welche Themen relevant für euch sein könnten und versuchen, einen bestmöglichen Mix anzubieten. GPU-Tests mit 50 Benchmarks: Mehr ist nicht immer besser. Auch wenn einige von euch das mögen, ist es für uns nicht realistisch. Wir fokussieren uns lieber auf eine Handvoll Grafikkarten, die das Nutzungsspektrum in der Community am besten abbilden.

Mehr ist nicht immer besser. Auch wenn einige von euch das mögen, ist es für uns nicht realistisch. Wir fokussieren uns lieber auf eine Handvoll Grafikkarten, die das Nutzungsspektrum in der Community am besten abbilden. Themen stets in aller Tiefe zu behandeln: Um auch weniger versierte Tech-Fans anzusprechen, müssen wir Sachverhalte mitunter vereinfachen. Wir wollen kompetent, aber auch verständlich schreiben. Natürlich gehen wir in die Tiefe, falls nötig. Daher werden wir Inhalte für unterschiedliche Zielgruppen erstellen, unter anderem auch mal Guides, die tiefer in die Materie eintauchen.

Wird mir auf GameStar oder GameStar Tech etwas weggenommen?

Nein, im Gegenteil. Bislang haben zwei festangestellte Hardware-Redakteure täglich ihr Bestes gegeben, um euch einen spannenden Hardware-Themenmix auf GameStar zu bieten. Dieses kleine Team haben wir kräftig ausgebaut. Mit insgesamt elf neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern haben wir künftig die Möglichkeit, sowohl den Gaming-Hardware-Bereich als auch die neuen Themengebiete zu bedienen - mit mehr und ausführlichen Artikeln.

Doch es bleibt nicht bei Artikeln. Wir haben bereits die ersten Tech-Podcast aufgenommen, damit ihr euch auch unterwegs im Auto oder Zug sowie im Urlaub über Technik informieren (oder unseren angenehmen Stimmen lauschen) könnt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Spotify, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Spotify-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Spotify angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Spotify-Inhalt

Die beiden Redaktionen - Gaming und Tech - tauschen sich natürlich untereinander aus, arbeiten aber überwiegend eigenständig. Natürlich steuern die Kollegen und Kolleginnen der Spieleabteilung auch mal die eine oder andere Technik-Erfahrung bei. Umgekehrt wird auch das Hardware-Team weiterhin seine Expertise beisteuern, wenn es um die technische Beurteilung von Spielen geht. Aber das Gaming-Team kann sich künftig noch mehr auf Gaming konzentrieren, und das Tech-Team mehr auf Tech und Hardware. Ihr bekommt letztlich also nicht weniger, sondern mehr. Mehr GameStar Gaming und mehr GameStar Tech.

Wo kann ich euch Themen vorschlagen?

Gern im Forum in einem eigenen Thread, oder, wenn ihr keinen Forenaccount habt, auch per Mail an tech@gamestar.de.

Was ist euer Anspruch?

Kurzgesagt: Eine optimale Kombination aus informierenden und unterhaltsamen Artikeln - für tech-affine Spieler, Tech-Casuals, aber auch -Enthusiasten.

Zunächst zum Info-Ansatz: Dazu gehört für uns vor allem guter Service. Wir möchten auch über neue Soft- und Hardware informieren und euch dabei unterstützen, sie noch besser in euren Alltag zu integrieren - mit Tipps, Guides und Tests. Hier legen wir enormen Wert darauf, selbst Hand anzulegen. Heißt: Wir wagen gern mal Selbstversuch-Experimente, schrauben eigens den Controller auf oder tüfteln in App-Settings. Einfach abzuschreiben, was alle anderen Seiten berichten, genügt nicht unserem Anspruch.

Wir wollen aber auch neugierig machen, die Welt (und uns selbst) nicht immer allzu ernst nehmen und bei Gelegenheit persönliche Anekdoten in unsere Texte streuen, denn davon haben wir viele zu erzählen. Und wir wollen unterhalten, euch ein Lächeln auf die Lippen zaubern oder gar zum Lachen bringen - sei es mit absurden Kuriositäten oder lustigen Fails aus der Technikwelt. Hier haben wir in letzter Zeit viel experimentiert und sind zugegebenermaßen auch mal übers Ziel hinausgeschossen, vor allem bei der ein oder anderen Überschrift. Doch wir lernen täglich dazu, auch dank eures Feedbacks.

Darüber hinaus legen wir ebenso viel Wert auf Gründlichkeit der Recherche und Korrektheit des Textes. Daher prüfen wir Fakten selbst, fragen direkt bei den Herstellern nach, besprechen Überschriften intern und veröffentlichen alle Artikel im Vier-Augen-Prinzip. Weitere Infos dazu, wie wir arbeiten, erfahrt ihr im GameStar-Kodex.

Was macht ihr anders, als andere Seiten?

Um euch den unserer Meinung nach coolsten Tech-Content zu bieten, setzen wir auf…

… die erwähnte Mischung aus informierenden und unterhaltsamen Artikeln sowie auf einen einzigartigen Themenmix.

… interaktive Artikel-Elemente wie Quizzes oder Selbsttests, die über einfache Umfragen hinausgehen.

… einen oft persönlichen Ansatz, um Geschichten zu erzählen, die für viele Tech-Fans interessant sein könnten, weil sie zum Beispiel einen Nutzen daraus ziehen.

… zugängliche Texte, denn wir rattern nicht nur Specs runter, sondern versuchen (zugegebenermaßen nicht immer einfach) auch Hardware-Einsteiger abzuholen. Specs sind wichtig, aber Tech besteht nicht nur aus Zahlen - so wie Spiele auch mehr sind als die Summe ihrer Einzelteile.

… Tech-Reviews, die nicht nach Schema F einzelne Details durchkauen, sondern das Produkt als Ganzes betrachten und für welche Zielgruppe es geeignet ist - wie bei Spiele-Tests auch.

So ganz stimmt das nicht, denn zum Beispiel Preisvergleichsboxen sind auch in vielen Spieleartikeln vorhanden - wenn auch nicht immer direkt im Artikeltext. Die Produktboxen mit Affiliate-Links hingegen gibt es nur bei Tech-Content. Diese sind ebenso wie Deals (Anzeigen) und Kaufberatungen stets als Anzeige gekennzeichnet.

Einnahmen durch Affiliate Marketing sind eine wichtige Geldquelle für uns, wobei wir den meisten Affiliate-Umsatz bereits jetzt mit Hardware-Produkten erzielen. Wir sehen die Artikel-Boxen als Win-Win-Situation. Einerseits könnt ihr euch die Produkte, über die wir schreiben beziehungsweise empfehlen, direkt ohne nervige Suche oder Aufpreis kaufen. Wir bekommen andererseits eine kleine Provision und somit Geld, das uns dabei hilft, GameStar und GameStar Tech noch besser zu machen – und Geld in weitere (Selbst)Versuche für euch zu stecken. Dass wir die Widgets nur dort einsetzen, wo sie unserer Meinung nach zum Artikeltext passen, versteht sich von selbst.

Eine Affiliate-Box in einem Artikel heißt übrigens nicht, dass wir vom Hersteller für diesen Artikel Geld bekommen oder irgendwie gesponsert wurden. Die redaktionelle Unabhängigkeit der GameStar gilt selbstverständlich auch für den Tech-Bereich. Mehr Infos zu Affiliate-Links findet ihr hier.

Mitglieder von GameStar Plus können die Boxen auf Wunsch im Benutzerkontrollzentrum unter »Mein GameStar Plus« mit dem Schalter »Preise passend zum Artikel« ausblenden.

Was passiert mit alten Formaten wie den Technik-Checks und Hardware-Tests?

Sowohl Technik-Checks als auch Hardware-Tests wird es weiterhin geben, von letzteren sogar mehr. Schließlich gehört die Abstimmung einzelner PC-Komponenten, um möglichst viele FPS für wenig Geld und Aufwand herauszuquetschen, zu unserer Kernkompetenz. Und wir sehen uns in der Pflicht, euch sowohl über neue PC-Spiele als auch über neue Hardware-Produkte zu informieren - und dabei auf gravierende Technik-Bugs oder Probleme mit dem Kopierschutz hinzuweisen.

Wir haben jedoch bemerkt, dass der Aufwand solcher Artikel nicht immer in einem gesunden Verhältnis zum Nutzen steht. Es kostet viel Zeit, zig Grafikkarten in diversen Spielmodi zu benchen, vor allem wenn dann noch Technologien wie Raytracing, DLSS und Co. dazukommen. Zeit, die wir lieber investieren, um mehr Grafikeinstellungen zu prüfen und etwaige Stolpersteine bei der Installation oder gewissen Monitor-Setups zu finden. Zumal bei solchen technischen Prüfungen immer wieder unvorhersehbare Probleme auftauchen und sich der Nutzwert für die meisten von euch in Grenzen hält. Wir wollen in Technik-Checks und Hardware-Tests die wirklich relevanten Fragen beantworten. Bringt es euch mehr, wenn wir messen, dass Grafikkarte X 0,3% mehr FPS schafft als Karte Y? Oder dass das Reduzieren der Schattenqualität 10% mehr Frames bringt, ohne dass man es groß sieht?

Um euch bestmöglichen Service bieten, werden wir fortan lieber praxisnahe Setups berücksichtigen. Zum Beispiel weniger, dafür relevantere Grafikkarten vergleichen und euch lieber mit konkreten Performance-Tipps für mehr FPS helfen. Bei Technik-Checks stellen wir auch lieber die offiziellen Systemanforderungen auf den Prüfstand, um euch eine Orientierung zu geben. Der Technik-Check von Dying Light 2 ist ein gutes Beispiel dafür.

Was plant ihr für die Zukunft?

Eine ganze Menge, hier eine Auswahl:

mehr und ausführlichere Artikel rund um die oben genannten Themengebiete

mehr Tech-Videos

einen regelmäßigen und eigenständigen Tech-Podcast

neue und Verbesserungen an bestehenden Artikel-Elementen für GameStar und GameStar Tech

stärkerer Austausch mit der Community in den Kommentaren

Experimente, sowohl bei Themen als auch bei Artikelformaten - zuletzt haben wir etwa Quizzes ausprobiert

Wir werden auf jeden Fall täglich unser Bestes geben, um GameStar Tech zu etwas Besonderem zu gestalten. Seid also gespannt!